A lengyel versenyen szupersprint (400 méter úszás, 7,6 kilométer kerékpár, 2 kilométer futás) távon selejtező futam után lehetett bejutni a 30 fős döntőbe. A több mint 100 versenyző négy előfutamból kvalifikálta magát, hét-hét versenyző minden futamból – plusz a rajtuk kívül két legjobb időt teljesítő sportoló. A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolóját, Hóbor Zalánt az első selejtező futamba osztották be, többek között az egyik legerősebb angol versenyzővel együtt. Az összes futam egyik legjobb úszó idejével első helyen jött ki a vízből az angol Samuel Dickinsonnal a háta mögött, akivel kerékpáron elszakadtak a mezőnytől és az előnyüket a depóig meg tudták tartani. A futáson együtt futottak és Zalán, Samuel mögött a második helyen jutott be a döntőbe az első selejtező futamból.

Az esti döntőben 5-ös rajtszámmal (legjobb második idővel) indulhatott és választhatott rajthelyet. Szerencsére a napközbeni többszöri esőzés ellenére a döntőre szép idő lett és még a pálya is felszáradt. Zalán aztán a döntőben is nagyon erősen úszott és itt is első helyen jött ki a vízből pár másodperccel elszakadva a mezőnytől. Őt Dickinson és a legutóbbi három olimpiáról három különböző érmet gyűjtő Jonathan Brownlee követte. Hozzájuk még egy német és egy holland versenyző tudott csatlakozni a kerékpározás elején. Kis előnnyel (3-6 másodperc) tekertek az őket üldöző hat fős boly előtt. Végig kis különbség volt a két csoport között, de a leszállás előtt összeértek, viszont már nem keveredtek össze, ez azért volt fontos, mert Zalán egész elöl tudott leszállni. Jó depózást követően a 4. helyen szaladt ki a futópályára.

A két angol az élen egy kis előnyre tett szert, de a futás fordító után a német Henry Graf és Zalán vissza tudtak rájuk zárkózni. A futás hajrára Zalán még a mezőny elejére is állt, de a végén az utolsó iramváltást követően már nem tudott beleszólni az érmekért folyó küzdelembe és negyedik helyen ért célba, megszerezve az első komoly nemzetközi eredményét a felnőttek között is.