A 27 éves, 210 centis játékos az egyetemi éveit az Amerikai Egyesült Államokban, a Boston College csapatában töltötte - ahol 112 mérkőzésen lépett pályára. Profi karrierjét Belgiumban, az Okapi Aalster csapatában kezdte, ahol két szezont is eltöltött. Összesen 40 mérkőzésen lépett pályára, 24,5 perceket töltött a parketten, 13,1 pontot és 6,6 lepattanót átlagolt.

Az elmúlt két szezonban a litván első osztályban, a Lietkabelis együttesében játszott - érdekesség, hogy 2022/2023-as szezonban Golomán György csapattársa is volt. A mögöttünk hagyott kiírásban átlagban 9,6 pontot dobott, 3,9 lepattanót szedett. A Falco új centerének nem lesz ismeretlen a nemzetközi szereplés sem. A Lietkabelis csapatával ugyanis az elmúlt két szezonban az ULEB Eurocapban is megmérette magát. A tavalyi szezonban 14 meccsen átlagban 19,3 percet töltött a pályán, ez idő alatt 10,3 pontot, 3,9 lepattanót átlagolt.

-Nagyon örülök az új szerzeménynek. Nikolával és Keller Ákossal védekezésben egy agresszív játékot tudunk hozni, míg támadásban több opciónk is lesz, több megoldást is tudunk velük játszani. Popovic az elmúlt két évben az ULEB Eurocup szereplés miatt már játszott nemzetközi sorozatban, ahol jó számokat hozott. Úgy érzem, képes lesz ezt a rutint az Aréna Savaria parkettáján is kamatoztatni! Jó játékos és jó egyéniség, ezt látni fogjuk tőle a pályán is - értékelte a minőséginek tűnő igazolást Milos Konakov, a Falco KC vezetőedzője.

- Izgatott vagyok az új klubom miatt, úgy érzem, hogy ez a szerződés jó lehetőség számomra. Szeretnék részese lenni, ahogy építjük tovább a klub sikeres időszakát. Alig várom, hogy elkezdődjön a szezon! - üzent a Falco-szurkolóknak a klub honlapján Nikola Popovic.