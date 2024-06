A vasi általános iskolák közül az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola IV. korcsoportos fiú kosárlabdacsapata szerepelt a kecskeméti Decathlon B33 Diákolimpia Országos Döntőben. A csoportkör és a keresztjáték megnyerése után a torna döntőjében a szerencse a hazaiakat támogatta. Annak ellenére, hogy a fiúk mindent megtettek, az ellenfél két ponttal többet szerzett. A Rába-partiak ismét ezüstéremmel a nyakukban állhattak a képzeletbeli dobogóra. Az újabb országos második helyezés bizonyítja, hogy a körmendi kosaras utánpótlás jó utakon jár.

– Ezúttal is az éremszerzés reményében utaztunk – fogalmazott Kercsmár Jenő testnevelő. – A vármegyei, majd regionális döntő után kötöttünk ki Kecskeméten. Most is csak jókat tudok mondani a fiúkról, akik újfent profi szemlélettel álltak bele a meccsekbe, látszott, hogy vérükben van ez a sportág. Maximálisan odatették magukat, amiben újfent nagy szerepük volt egyesületi edzőiknek, akiknek köszönettel tartozunk.

Az ezüstérmes Olcsai csapatának tagjai: Dékány Boján Bendegúz, Hegedüs Áron, Kóbor László, Morsics Máté. Csapatvezető: Kercsmár Jenő.

A középiskolás B kategóriás fiúcsapatok között csoportmeccseiken a szombathelyi Nagy Lajos- és a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium is egy-egy győzelmet és vereséget könyvelhetett el. Az egyenes kieséses szakaszban mindkét vasi együttes kikapott, így végül a szombathelyiek a 12 csapatos országos döntőben a hetedikek, míg a körmendiek nyolcadikak lettek.