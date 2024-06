Varga a vasárnap esti magyar-skót (1-0) csoportmérkőzés 71. percében egy beívelést követően ütközött a skót kapussal, Angus Gunnal, és még a levegőben elveszítette az eszméletét. Hosszas ápolást követően stabil állapotban szállították kórházba, többszörös arccsonttöréssel és agyrázkódással is.

A Ferencváros szentpéterfai származású támadója - aki a Svájc elleni első csoportmérkőzésen (1-3) gólt szerzett - hétfőn sikeres műtéten esett át, másnap pedig Marco Rossi szövetségi kapitányék is meglátogatták. Az FTC honlapja szerint játékosuk a körülményekhez képest jól van.

"Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet. Jó újra itthon lenni. Most néhány hét pihenő következik, utána a gyógyulásomra koncentrálok. Visszanéztem már az esetet, nem vagyok ijedős típus" - árulta el a csatár, aki reméli, hogy a válogatott folytathatja szereplését a nyolcaddöntőben.