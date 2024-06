A szezon előtt a „szakértők”, a szurkolók a Haladás és a Király versenyfutását várták a bajnoki címért. De nem alakult ki igazi versenyfutás – és tulajdonképpen senki nem tudta tartani a lépést a fiatal zöld-fehér együttessel. A Haladás veretlenül nyert bajnokságot, és messze a legtöbb góét rúgta. A dobogós helyért viszont komoly csata dúlt: másodiként a Király, harmadikként pedig a Vép végzett.

– Soha nem is titkoltuk, hogy a bajnoki cím reményében neveztünk a megyei I. osztályba – szögezte le Horváth András, a bajnok Szombathelyi Haladás II. mestere. – Ugyanakkor az ismeretlenbe ugrottunk fejest fiatal csapatommal – és magam is kíváncsian vártam, hogy az utánpótláskorú labdarúgóink mire lesznek képesek a felnőtt futballban. Nos, a fiúk megadták a választ! Úgy a 6-7. forduló környékére már tökéletesen kirajzolódtak az erőviszonyok a csoportban. A folytatásban a csapatok már nem győeni akartak ellenünk, hanem nem akartak kikapni. De ezzel a stílussal is megbirkóztunk, ezt jelzi, hogy a mezőnyben mi rúgtuk messze a legtöbb gól. Nagyszerű edzésmunkát végeztek a fiúk, az egész szezonban motiváltan, fegyelmezetten futballoztak – a legtöbb ellenfelünket a 60-70. perc után bedaráltuk. Tettük mindezt úgy, hogy a srácok az U19-es bajnokságban is szerepeltek, vagyis ként fronton álltak helyt. A fiúk hozzáállásáról mindent elmond, hogy presztízst csináltak abból, hogy veretlenül nyerjék meg a bajnokságot – nagy örömömre siker koronázta az erőfeszítéseiket. Maximálisan elégedett vagyok a csapatommal! A távoli jövővel egyelőre nem foglalkozunk, most az a dolgunk, hogy becsülettel felkészüljünk az NB III.-as osztályozóra – szombaton lépünk pályára, kedden sorolják majd ki az ellenfelünket.

A bajnok Szombathelyi Haladás II. névsora: Farkas Dávid, Kostyák Rajmund, Molnár-Végh Marcell, Abért Barna, Abért Olivér, Baján Roland, Bene Dániel, Bolla Bálint, Bonchis Olivér, Bonyhárd Attila, Csalló Kristóf, Csörnyei Zsombor, Erdei Merse Pál, Faggyas Milán, Frák Marcell, Fülöp Nándor, Garai Zétény, Horváth Arnold, Katona István, Klement Dávid, Kopácsi Áron, Kopácsi Balázs, Kovács Bence, László Krisztián, Lehel Roland, Losontin Gergő, Markó Martin, Mohos Barnabás, Mozsár Dávid, Németh Richárd, Paizs László, Pljesovszki Gergő, Pruska Dániel, Skravanek Lázár, Smeringa Erik, Stefanich Mirkó, Stifter Patrik, Szabó Bence, Szakasics Péter, Szijjártó Ármin, Szvoboda Dániel, Takács-Földes Olivér, Tarján Patrik, Tóth Máté, Udvardi Ádám, Varga Roland, Zsédely Bence játékosok. Szakmai stáb: Horváth András vezetőedző, Kovács László vezetőedző, Fazekas Norbert asszisztens edző, Keszthelyi Dávid technikai vezető.

– Ebben az évben is megtettünk mindent, hogy a dobogó legfelső fokára állhassunk fel, sajnos nem sikerült – mondta Hegyi László, a második helyen végző Király SE edzője. – De nem vagyok elégedetlen az ezüstéremmel, hiszen az Illés Akadémia U19-es csapatával versenyeztünk, ami azért nem volt egyszerű feladat. A csapat jól állt bele a szezonba, végig motiváltan futballozott, beletette a munkát az edzésekbe – a játékosok mindent megtettek, amit kértem tőlük. És ne feledjük, idén is megnyertük a Halmozi Zoltán Kupát. Ráadásul több fiatalt is sikerült beépíteni a csapatba. Összességében jó szezon van mögöttünk – gratulálok a fiúknak!