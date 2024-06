Merseváti SE–Sé Honvéd SE 1-4 (0-0). Mersevát, 80 néző, v.: Nagy P.

Mersevát: Molnár G. – Magyar, Kulman (Takács M.), Szalai, Orbán, Nagy Á. (Folta), Fülöp (Szalai-Golda), Döbröntei, Mesterházy, Takács B. (Dénes), Homlok.

Sé: Papp K. – Medve (Vándori), Séfer, Kalmár, Werderits, Dénes (Pados), Nemes, Lendvai (Parti), Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri.

Gólszerzők: Magyar, ill. Nemes, Kalmár, Kiss Máté Gergő, Werderits.

Jó iramú, de gól nélküli első félidőt produkált a két együttes. A második félidő derekán a hazaiak elfáradtak, így egyre nehezebben állták útját a séi támadásoknak – végül a Sé be is gyűjtötte a három pontot.

Bozsoki SE–Alsóújlaki SC 3-1 (2-0). Bozsok, v.: Ódor Á.

Bozsok: Varga M. (Szenteleki) – BIGNER, Kratochwill, Csizmazia, NAGY Zs. (Szalai), MARTI (Iker), VARGA B. (Szárnyas), Kovács P. (Szabó K.), KAPOSI, Tompek, KISS M.

Alsóújlak: Baba – Gampel Do. (Káldi), Kaposi, Oláh, Pados, Varga Á., Varga N., Gampel Dá., Vasas, Pintér, Nagy Z. (Papp A.).

Gólszerzők: Varga B., Csizmazia, Tompek, ill. Varga Á.

Kiválóan előkészített pálya, sok néző, szép idő várta a csapatokat. A hazaiak a kezdő sípszót követően magukhoz ragadták a kezdeményezést, helyzeteket dolgoztak ki – és két gólos előnnyel mentek a szünetre. A második félidőben sem változott a játék képe, nagyobb arányú győzelmet szalasztottak el a bozsokiak, akik ezúton is köszönik rendezőiknek és segítőiknek a bajnokság során nyújtott támogatást.

Pecöl SE–Gencsapáti KSE 3-4 (2-3). Pecöl, v.: Talabér N.

Pecöl: Auer – Kurucz, Láda, Márok, Oszkó (Őri), Farkas A., Hóbor, Joó (Varga M.), Horváth B. (Németh I.), Cséve (Szekeres), Nagy D.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Janzsó, Sulyok, Soldatenko, Dancs, Fülöp (Skrapits), Bokor, Tóth B. (Mucza), Egyed, Sátori, Lőrincz.

Gólszerzők: Joó (2), Márok, ill. Soldatenko (2), Fülöp (2).

Kiállítva: Németh I. (92.), ill. Sulyok (55.).

A gólgazdag mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó Gencsapáti gyűjtötte be a három pontot. A pecöliek már biztosan bronzéremmel zárják a szezont – a játékosok köszönik a szurkolók egész éves támogatását!

Uraiújfalu SE–Szeleste-Pósfa SE 2-3 (2-1). Uraiújfalu, v.: Busi L.

Uraiújfalu: Pócza – Szabó M., Binder, Keszei, Szabó B., Burka, Kollárits (Pethő), Csete (Pungor N.), Szabó T., Dornai, Agg.

Szeleste: Gombor (Szentgyörgyvári) – Vajda (Horváth E.), Maráczi (Németh B.), Kovács R., Molnár G., Baranyai, Nagy Á., Kiss Á., Szele (Pataki), Horváth L., Kovács Á.

Gólszerzők: Agg, Szabó M., ill. Kiss Á. (2), Kovács R.

A jó játékvezetés mellett lezajlott meccsen a vendégcsapat a szervezett játékának köszönhetően harcolta ki a győzelmet. A hazai U19-es együttes megszerezte a bajnoki címet – amihez az Uraiújfalu SE szívből gratulál!

Az utolsó, 30. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Boba–Gérce, Kemenesalja–Bozsok, Kemenesmagasi–Mersevát. Vasárnap, 17.30: Gencsapáti–Uraiújfalu, Alsóújlak–Pecöl, Sé–Kőszeg, Spari–Répcelak, Szeleste-Pósfa–Lukácsháza.

A bajnoki cím sorsáról az utolsó forduló dönt a Gérce és a Lukácsháza között: a Gérce Bobán, a Lukácsháza Szelestén lép pályára – mindkét mérkőzésen vendégsikert ígér a papírforma. A Pecöl bronzérmes.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–ÖTE Ikervár FC 5-0 (3-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Imre B.

Körmend: Kónya – Papp P., Tompa (Nagy M.), Horváth Á. (Barbalits), Szatmáry (Kiss B.), Szemes, Petrovics, Gaál, Szabó P., Pesti, Molnár I.

Ikervár: Horváth D. – Szovák, Szalai, Őri, Kurucz (Pető), Cseh, Zsoldos, Molnár B. (Bozi), Pásti, Varga R., Czeglédi.

Gólszerzők: Pesti (3), Kiss B., Molnár I.

A hazai csapat nem a legjobb formáját mutatta, de így is biztosan nyert.

Őriszentpéter SE–Tanakajdi TC 1-6 (1-3). Őriszentpéter, v.: Lukács L.

Őriszentpéter: Szemán – Szabó D., Szabó S., Kevy, Németh A. (Papp D.), Sály, Sütő, Farkas Má. (Horváth L.), Farkas Ma., Mihály, Szép.

Tanakajd: Horváth B. – Hankó, Kölkedi, Marcz, Orsós, Németh Zs., Preiczer, Nagy K., Varga M., Oláh-Vadász, Kiricsi.

Gólszerzők: Sütő, ill. Kölkedi (2), Kiricsi, Oláh-Vadász, Hankó, Szabó D. (öngól).

Jár a gratuláció a vendégeknek – mert a hazai csapat szokásos hibáit könyörtelenül kihasználták. A nagyarányú különbség kialakulásához hozzájárultak a játékvezető furcsa döntései is...

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Rum KSC 6-1 (3-0). Felsőcsatár, v.: Szabó III. Z.

Felsőcsatár: Sásdi – Cseri (Schmalzl), Virág K. (Virág Á.), Horváth L., Sisak, Szmolek, Krancz, Rátkai, Böhm, Késmárky, Windisch (Cobzaru).

Rum: Lepár – Székely, Pupp, Horváth T. (Reznyák), Horváth Á., Bíró, Szegleti, Koronczai (Molnár M.), Tárkányi, Rosta, Kalmár.

Gólszerzők: Sisak (3), Szmolek (3), ill. Horváth Á.

Rábatótfalui SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 3-2 (0-2). Szentgotthárd-Rábatótfalu, v.: Pintér B.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri, Bánfi-Nagy, Domján D. (Bouti), Sütő, Szakács, Herczeg, Domján B., Kovács Á., Horváth P. (Anderkó), Náricza.

Gyöngyöshermán: Olasz – Kis Z., Kis L. (Karáth), Berta, Kondor (Tóth Zs.), Bazsó, Kopácsi, Radányi, Neudl, Bihun, Kovács D.

Gólszerzők: Bánfi-Nagy (2), Anderkó, ill. Neudl, Berta.

Szentpéterfai SE–Bajánsenye SE 1-4 (1-1). Szentpéterfa, 200 néző, v.: Szabó C.

Szentpéterfa: Németh A. – Udvardi (Hazafi), Török R. (Wágner R.), Wágner K., Gaál, Skrapits, Leidli (Török A.), Homor, Jagodits (Király), Hoós, Mersits.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V. (Bacsák), Kircsi, Koltai, Horváth B., Kósa (Vitéz), Horváth M. (Koczor), Kosár, Fábián, Horváth Z. (Horváth A.), Propszt.

Gólszerzők: Leidli, ill. Kosár (2), Koczor, Homor (öngól).

A hazai csapat egészen jó első félidőt produkált – fordulás után azonban Fortuna a vendégek mellé állt, és ritkán látható szerencsés gólokkal megnyerték a mérkőzést. De természetesen a szervezett, harcos Bajánsenye győzelme nem érdemtelen.

AGS Jáki SZSE–Nárai SK 1-3 (1-2). Ják, v.: Pázsi M.

Ják: Matyi – Bukits, Hajós, Máté, Molnár T., Tóta R., Fábián, Bőle (Dobos), Wágner (Tóta Á.), Udvardy (Németh L.), Vizserálek.

Nárai: Takács P. – Máté (Bárdics), Vajda Bá. (Szén), Takács J. (Vajda Ba.), Odler (Király), Marsai, Tamás (Németh R.), Sásdi, Czirók, Lakatos, Hompasz.

Gólszerzők: Máté, ill. Czirók (2), Vajda Ba.

Kiállítva: Matyi (68., Ják).

Újperint SE–Egyházasrádóci SE 2-2 (1-0). Szombathely, v.: Bíró O.

Újperint: Varju – Tóth B., Fliegler, Sásdi (László), Balázs, Kovács G. (Kiss K.), Gergely (Horváth M.), Hegedűs, Beke (Szabó Z.), Kovács Zs., Szalay (Varga G.).

Egyházasrádóc: Horváth B. – Németh Martin (Varga Z.), Bányik, Spanyó (Zimonyi), Krajczár, Berning, Németh Marcell (Fejes), Pataki, Mészáros, Filipovits (Németh G.), Halász.

Gólszerzők: Balázs (2), ill. Németh Martin, Mészáros.

Az utolsó, 30. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Tanakajd–Ják, Bajánsenye–Őriszentpéter, Gyöngyöshermán–Körmend VSE. Vasárnap, 17.30: Nárai–Újperint, Telekes–Felsőcsatár, Ikervár–Szentpéterfa, Rum–Rábatótfalu. Szabadnapos: Egyházasrádóc.

A csoportban már minden lényeges kérdés eldőlt: bajnok az Újperint, másodikként a Bajánsenye, harmadikként az Egyházasrádóc zár.

Jótékonyság

A Vas vármegyei játékvezetők csapata és a Beled 1912 SE jótékonysági mérkőzésen csap össze vasárnap a 15 órakor a beledi sporttelepen. A csapatok Holpár Vivien gyógykezelésére gyűjtenek. A Vivien a Beledi Általános Iskola második osztályos tanulója. Magas cukorszintje miatt naponta többszöri inzulinozásra szorul. Egy korszerű eljárásnak köszönhetően a napi többszöri „szúrás” elkerülhető lenne. E célból szervezett gyűjtést a beledi klub, a kezdeményezéshez pedig csatlakoztak a már több jótékonysági akciót támogató vasi játékvezetők csapata – a család számára a meccs alatt gyűjtik az adományokat. TG