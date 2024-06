Esztergomban rendezték meg a hazai kick-box utánpótlás talán legjelentősebb válogató versenyét, az utánpótlás magyar bajnokságot, amelyen 33 csapat 252 versenyzője 385 nevezéssel vett részt. Az Esztergomi Kick-Box SE által megrendezett izgalmas versenynapon - ahogyan az várható volt - nagy feszültség alakult ki, hiszen a tét nem csak a magyar bajnoki cím, hanem az augusztus végi budapesti utánpótlás kick-box világbajnokságon való indulás joga is volt. Ennek megfelelően szoros mérkőzések, nagy küzdelem jellemezte a hosszúra nyúlt versenynapot.

A körmendi Horváth Szabolcs edzőjével, Andorka Imrével

A szombathelyi Controll SE kilenc versenyző részvételével összesen három arany-, hét ezüst-, és hat bronzérmet szerzett az Utánpótlás Magyar Bajnokságon. Kovács Sára és Rumankó Levente személyében újabb junior magyar bajnokokat avathatott a Controll SE. Nagyon kemény csatákat vívtak Dancsó Zoltán kis harcosai. Senki sem vallott szégyent a tudatos napi edzéseknek köszönhetően. Kadet II. korcsoportban Czenki Dorottya 55 kg-ban light-contactban harmadik, kicklightban pedig második lett. Kántor Krisztián 47 kg-ban szintén egy ezüsttel (light-contact) és egy bronzzal (kicklight) gazdagodott, akárcsak 69 kg-ban Szikora Máté (kicklightban második, light-contactban harmadik). A juniorok között a már említett Kovács Sára Kata 50 kg-ban kicklightban és light-contactban sem talált legyőzőre. A fiúk között Nagy Zeusz Kristóf 63 kg-ban a legjobb nyolcig jutott mindkét szabályrendszerben, míg Rumankó Levente 69 kg-ban a már említett kicklight arany mellett light-contactban a dobogó második fokán zárt. Somogyi Barnabás ugyancsak 69 kg-ban indult kicklightban ezüstöt szerzett Rumankóval szemben, light-contactban pedig bronzmedált akasztottak a nyakába. Somogyi Zénó 74 kg-ban mindkét szabályrendszerben harmadikként végzett, Kovács Máté pedig 89 kg-ban két ezüstöt gyűjtöttbe.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club három utánpótlás versenyzővel készült a bajnokságra. A versenyzőket Mayer Gábor vezetőedző készítette fel a tornára. Bedi Miklós junior 63 kg-ban pointfightingban magyar bajnok lett. Miklós mindkét meccsét TKO-val nyerte. Nagyon éles, motivált és taktikailag ellentmondást nem tűrően küzdött. Ennek lett eredménye az újabb bajnoki cím. Az első mérkőzést Szigethy Dominikkal (Monguz SE) játszotta. Könnyed győzelem volt, hiszen 10 pontnál nagyobb pontkülönbséget harcolt ki. A második meccsen a bajnaiak kiválóságával, Balázs Benedekkel küzdött. Itt is 10 pontos különbséggel zárt, tehát TKO lett a mérkőzés vége. Ez presztízscsata is volt, hiszen Miki a diákolimpia döntőjében éppen a bajnai fiútól kapott ki. Bajnokként és ranglistavezetőként is egyaránt bebiztosította helyét az augusztus végi budapesti világbajnokságra.

- Miki egy olyan klubba került, ahol a pointfighting szakág nem volt jelen hosszú ideig. Így nagyon nehéz a felkészülése, kihívás edzőnek, versenyzőnek ez egyaránt. Úgy tűnik megfelelő hozzáállással, akarattal ezeket az akadályokat is át lehet lépni. Köszönöm Wappel Tibor edzői segítségét a versenyen, valamint Miki szüleinek egy nagy taps és köszönet jár azért, amiért ilyen szinten is maximálisan támogatják Mikit! - fogalmazott Mayer Gábor vezetőedző.