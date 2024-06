A III. korcsoportos labdarúgók Diákolimpia® versenye is lezárult a hétvégén, Szombathelyen, a Vas Megyei Diáksport Egyesület rendezésében. Az országos döntőn 20 fiú csapat vett részt 200 versenyzővel, akik a felmenő rendszerben a körzeti-megyei bajnokságok győzteseiként jutottak el a záróeseményig.

A Király Sportlétesítményben rendezett tornán a Zrínyi Ilona Általános Iskola képviselte Vas vármegyét. A szombathelyiek a négy darab ötfős csoport közül a D jelűbe kerültek a fővárosi Szenczi Molnár Albert Református-, a hódmezővásárhelyi Szent István-, a tapolcai Bárdos Lajos-, valamint a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának társaságában. A vasiak első meccsükön 3-0-ra verték a budapesti gárdát, majd 3-1-re a Hódmezővásárhelyt, 7-0-ra ütötték ki a Kaposvárt, és a Tapolcát is nagyon simán, 4-0-ra gyűrték le Vadász Gábor gyerekei. A Zrínyi így hibátlan mérleggel, 12 ponttal nyerte csoportját.

Következhetett a keresztjáték, amelynek során a Biatorbággyal nem sikerült dűlőre vinni a meccset a rendes játékidőben, büntetőkkel 4-3-ra alulmaradt a szombathelyi alakulat. A Székesfehérvár elleni összecsapás ugyancsak hosszabbításba torkollott, de ezúttal a büntetőpárbajt a zrínyisek nyerték 2-1 arányban. Mindennek tükrében Vadász Gábor csapata a bronzéremért küzdhetett tovább. A szombathelyiekre a szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola együttese várt. A bronzcsata végül Zrínyi-gólfiesztát hozott, hiszen a vasiak meg sem álltak féltucatig. Tükörsima mérkőzésen verte 6-0-ra jászsági ellenfelét, ezzel a dobogó harmadik fokán végzett a szombathelyi alakulat.

– Valójában úgy lettünk harmadikak, hogy a torna során egyszer sem kaptunk – összegzett Vadász Gábor, a Zrínyi Ilona Általános Iskola testnevelője. – Ezzel a bronzéremmel együtt örömmel mondhatom, hogy az elmúlt időszakban nem volt egyetlen olyan versenyünk sem, ahol ne lettünk volna elégedettek maximálisan mindenkivel. Ezen a labdarúgó tornán is fegyelmezetten, minden taktikai kérést betartva játszottak a srácok. Nagy köszönet jár az egyesületi edzőiknek, valamint a szurkolóknak, akik végig buzdítottak minket az országos döntő során.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola bronzérmes csapatának tagjai: Petneházy Ádám, Windisch Csanád, Lajos Patrik, Majlinger Máté, Kiss Benedek, Horváth Dániel, Mészáros Nándor, Molnár Bálint, Petneházy Sándor, Török Balázs. Felkészítő: Baumgartner Bálint, Vadász Gábor. A torna legjobb kapusának a zrínyis Petneházy Ádámot választották.