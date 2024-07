A jelenleg Székesfehérvárott élő Artner Tamást nem kell bemutatni a drukkereknek, a szombathelyi születésű szakember két alkalommal dolgozott vezetőedzőként a Haladásnál, a vasiakkal anno megnyerte az NB II.-es bajnokságot, az első osztályban pedig nem lehet elfelejteni például az FTC elleni idegenbeli 3-0-s bravúrt. Artner jelenleg a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Tehetségközpontjának szakmai igazgatója. – Több okból kifolyólag is végtelen szomorúság tölt el a Haladás miatt – mondta Artner Tamás. – Egyrészt a Hali számomra is gyermekkori szerelem, másrészt a most megszűnő, 2004-ben alapított Kft-t saját gyermekemnek tekintem. Bíró Péter távozása után – többedmagammal együtt – három nap alatt hoztuk össze a kft-t. Na akkor volt igazi összefogás, az önkormányzat, a Haladás VSE is rengeteget segített. Az akkori csapat később sikertörténetet produkált az NB I.-ben is. A városhoz, a vármegyéhez ezer szállal kötődő játékosok alkották a csapatot, emiatt remek volt a csapatkohézió. Rózsa Dániel, Devecseri Szilárd, Guzmics Richárd, Nagy Gábor a válogatottságig vitte, de sokan futballoztak később is stabilan az NB I.-ben.

Az akkori HVSE utánpótlás-nevelés erősségét mutatta, hogy a Haladás éveken keresztül az NB I. felsőházában szerepelt, volt például harmadik és tobbször hatodik is. Ennek a szép történetnek 2015-ben lett vége, amikor az önkormányzat elengedte a klub kezét és a többségi tulajdonát – véli Artner Tamás, majd később hozzátette: – Közben volt egy jó időszak is, amikor a helyi futballistákra épülő Szombathelyi Haladás remek őszt produkált, sokáig vezette az NB II.-es tabellát. Ám ezt is lerombolták. Ennek egyenes következménye volt, hogy egyre lejjebb és lejjebb csúszott a Haladás – a magunk mögött hagyott bajnokságban a 14. helyen végzett. És ne fogjuk ezt a pénztelenségre, mert amikor én edzősködtem a Halinál, akkor is voltak anyagi gondok, mégis hoztuk az eredményeket – húzta alá a szakember, aki szerint ami történt, erkölcsi tragédia a város és a vármegye számára. Hogy mi a kiút? Artner Tamás ezzel kapcsolatosan elmondta: – A Haladáshoz ezer szállal kötődő játékosokat, ikonokat – Guzmics Richárd, Schimmer Szabolcs, Halmosi Péter – kell a csapat mellé állítani. A vármegyei I.-ből egy év alatt fel lehet jutni, az NB III. már keményebb dió. Minimum két év kell az NB II.-höz – ehhez a régi Haladás-identitásra, megfelelő szakmai háttérre és tőkeerős tulajdonosra van szükség.