Szombathelyi nevelésű, egykori NB I.-es játékossal erősödik felnőtt csapatunk, hiszen az előttünk álló idényben nálunk szerepel Németh Milán, aki Pápa, Diósgyőr és Sopron után a Haladásban is játszott, Király Gábor csapattársaként – jelentette be a Király Sportegyesület hivatalos portálján.

Az egyesület elnöke szerint sokat profitálhat a csapat Németh Milán tapasztalataiból.

– Egykori csapattársként ismerjük egymást és most, hogy befejezte profi pályafutását, a mi csapatunk számára nagy segítséget jelenthet – fogalmazott Király Gábor elnök az egyesület honlapján. – Különösen a fiatalok profitálhatnak a pályán az ő tapasztalataiból. Örülök, hogy itt fog játszani nálunk! Remélem, hogy jól beilleszkedik a környezetbe, valóban segítheti majd a fiatalokat és néhány évet még aktívan tud focizni – bizakodott a Király SE első embere.

Király Gábor és Németh Milán

Fotó: Király SE



Németh Milán elmondta, régi, sporttársi kapcsolat fűzi a Haladás legendás hálóőréhez, Király Gáborhoz.

– Mióta csapattársak voltunk, folyamatosan tartottuk egymással a kapcsolatot, később sem szűnt ez meg köztünk – fogalmazott a Király SE legújabb szerzeménye, Németh Milán. – Most, hogy abbahagytam a profi labdarúgást, Gábor úgy gondolta, hogy a Királyban még tudnék segíteni. Örültem a megkeresésnek, úgy gondoltam, hogy vágjunk bele, kezdjük meg a közös munkát. Folyamatosan hallottam korábban is a csapatról, hiszen a megyei első osztályban évek óta az élmezőnyben van, a kupát is háromszor elnyerte egymás után. Ráadásul Halmosi Peti nekem nagyon jó barátom, de Gegével (Németh Gergő, a szerk.) is nagyon jóban vagyok, így sok információm volt róluk. Csak pár napja dolgozom együtt a fiúkkal, még frissek az élmények számomra, de az nagyon fontos, hogy olyan körülmények fogadtak itt, mint korábban a profi kluboknál. A megyei első osztályba igazoltam, de az orvosi, egészségügyi feltételek is messze túlmutatnak ezen. Minden feltétel adott a jó munkához – zárta szavait Németh Milán. VN