A Magyar Labdarúgó Szövetség felkérte a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságba kiesett Haladás VSE-t az NB III.-as indulásra. A zöld-fehér klub pedig él a lehetőséggel – így Szombathelynek, Vas vármegyének legalább egy NB III.-as futballcsapata lesz a 2024/2025-ös szezonban...

Ez a hír mindenképpen örömteli, ám úgy tűnik, hogy a Haladás VSE felett (is) sötét felhők gyülekeznek – nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan komoly anyagi problémákat kell megoldaniuk a klubvezetőknek (ne feledjük, a napokban jelentették be, hogy megszűnik az NB II.-es futballcsapatot működtető, egykor szebb napokat látott Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. – amely komoly adósságállományt halmozott fel). A HVSE egyébként nem csak a futballt jelenti, hanem egy 13 szakosztályt magába foglaló, és mintegy 850 tagot (sportolót) felvonultató egyesületről van szó.

A mindenki által megtekinthető (birosag.hu) nyilvános adatok szerint a 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján az egyesület adózás előtti eredménye mínusz 285 millió 625 ezer forint (ami tetemes veszteség). A 2023-as beszámoló nem található meg, holott május 30-ig fel kellett volna tölteni – kérdésként merül fel, hogy a 2023-as gazdasági évben milyen pénzügyi számokat produkált a klub. Amihez jönnek majd még a 2024-es esztendő számai. Érdekesség, hogy idén még nem tartott taggyűlést az egyesület, így a tagok ilyen formában nem is kaptak tájékoztatást a klub pénzügyi helyzetéről.

Tovább tetézi a bajt, hogy a klub TAO-pályázata is recseg-ropog. A Magyar Labdarúgó Szövetség oldalán megtalálható adatok alapján a 2024/2025-ös szezonra 112 millió 410 ezer 960 forint támogatás lett jóváhagyva a klubnak. De ebből csak 28 millió 670 ezer 250 forint lett feltöltve – ennyi a felhasználható összeg. Jelenleg a TAO felület le van zárva, legközelebb csak 2025. januárban lehet majd TAO feltöltést végezni – persze ha találnak hozzá felajánló céget. Ha a cég a havi társasági adójából tud felajánlani, akkor legkorábban februárban lehet belőle pénz, de ha csak olyan vállalkozást találnak, amely a 2024. évi társasági adóbevallásban rendelkezik a TAO-ról, akkor lehet, hogy az a pénz csak jövő júniusban fog beérkezni.

Kérdéseinkkel kerestük dr. László Győző Szombathely sportért is felelős alpolgármesterét, aki írásban kérte kérdéseinket.

”A Haladás VSE a szombathelyi önkormányzattól független, főként állami támogatásokból gazdálkodó egyesület, melynek pénzügyeivel kapcsolatban az egyesület vezetősége hivatott válaszolni. Szombathely városa – ahogy korábban, úgy most is – célzottan a labdarúgást, mint a helyi, több mint 100 éves múlttal rendelkező csapatsportot kívánja támogatni, és egyeztetéseink is ennek létrejöttére irányulnak – emellett pedig a Haladás szurkolói is maximálisan kiállnak” – olvasható dr. László Győző közleményében.

Szántó Erzsébetnek, a HVSE klubmenedzserének is elküldtük írásban a kérdéseinket, múlt hét szerdán – választ egyelőre nem kaptunk.