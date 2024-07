Az őszi szezont a harmadik helyen zárta a balogunyomi csapat, viszont tavasszal a bajnokság vége előtt két fordulóval megelőzte az addigi első Nagymizdót és 14 győzelemmel, három döntetlennel, öt vereséggel, 31 ponttal megnyerte a teke NB I. Nyugati-csoportját.

– A bajnokság előtt egy játékost, Kuslics Gergelyt igazoltuk Répcelakról, aki mind emberileg, mind játéktudásban nagyszerűen beulleszkedett csapatunkba – mondta Svajda Győző, a Balogunyom TK edzője. – Célunk a dobogó elérése volt, sajnos ősszel példátlan sérüléshullám sújtotta a gárdát, Cserei Gábor és Svajda Zoltán hónapokra kidőlt, volt, amikor az ifjúsági játékosnak kellett a felnőtteknél szerepelnie. Az őszt három ponttal lemaradva az elsőtől a harmadik helyen zártuk. Tavaszi sorsolásunk nehezebb volt az őszinél, hiszen odahaza öt, idegenben hat bajnokit játszottunk. Tavasszal mégis egyenletesebben és jobban szerepeltünk, hazai környezetben és idegenben összesen 3400 fa feletti átlagot hoztunk – ami a két NB I.-es csoportot nézve a legjobb teljesítmény. A legjobb meccsünk a 20. fordulóban lejátszott oroszlányi 4:4 volt. Két meghatározó játékosunk nélkül utaztunk el, mégis sikerült döntetlent játszanunk – ez a meccs volt a fordulópont, lépéselőnybe kerültünk, az élre álltunk és már nem is engedtük ki kezünkből az első helyet. Egyénileg senkit sem szeretnék kiemelni, a csapategységben volt az erőnk, sokat fejlődtek játékosaink. Viszont meg kell említenem Kuslics Gergelyt, aki az egyéni országos bajnokságban a döntőbe jutott és a 12. helyen végzett. Ifjúsági játékosunk, Tóth Levente pedig a magyar serdülő válogatott tagjaként a breznói Európa-bajnokságon tandemben bronzérmes lett. Másfél éve játsszuk hazai meccseinket Répcelalon, belakjuk a pályát, köszönettel tartozunk a Répcelaki SE-nek a lehetőségért és Kiss Zsolt edzőnek, aki nagyon sokar segít nekünk.

– Ami a felkészülést illeti, július 16-án kezdjük a munkát, heti kétszer edzünk – folytatta Svajda Győző. – Kétszer megmérkőzünk a Fülöp Borozóval, egyszer a Répcelakkal, részt veszünk a Savaria Kupán is. Egy új játékosunk van, Szabó Attilát Répcelakról igazoltuk le. Ificsapatunk pedig bronzérmes lett a bajnokságban, rájuk is büszkék vagyunk!