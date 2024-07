Tóth József és párja, Bognár Zsófia több mint négy éve üzemelteti már répcelaki vendéglátó egységét, amelynek különtermében kezdetben diszkókat rendeztek, aztán beütött a Covid, ami mindent megváltoztatott.

– Eldöntöttük 2023 elején, hogy dartsversenyeket rendezünk, és tavaly május 12-én szerveztük meg első viadalunkat, ami alatt amatőr versenyeket kell érteni – fogalmazott Tóth József, aki az újonnan alakuló vasi dartsklub elnöke lesz. – Azon az eseményen 24 fő vett részt, majd onnantól kezdve minden hónapban rendeztünk hasonló megmérettetéseket és egyre csak nőtt a résztvevők létszáma. Most már mintegy 60 fővel kalkulálhatunk az egyéni amatőr versenyeinken. Mindemellett fél éve páros megmérettetéseket is szervezünk, minden páros hónapban. Fontos volt számunkra, hogy megtartsuk ennek az egésznek a kocsmafílingjét, hiszen a darts az valójában egy kocsmasport, aminek élvezetes pubhangulatából nem engedünk. Ebben a kellemes hangulatban értékes baráti kapcsolatok is köttetnek. Az egyéni versenyek során például annyira egymásra találtak egyesek, hogy azóta párosban együtt indulnak.

Tóth József

Forrás: Tóth József



Evés közben jön meg az étvágy, azaz a játékosok egyre merészebb álmokat szövögetve felvetették, mi lenne, ha egy sportegyesületté formálódnak ez a kezdeményezés.

Több versenyt is rendeztek már

Fotó: Tóth József



– Eldöntöttük, hogy belevágunk, így hát felvettük a kapcsolatot a Magyar Darts Szövetséggel, amely rendkívül készséges és segítőkész volt – folytatta Tóth József. – Ismertették a lehetőségeinket, aminek végén arra jutottunk, belevágunk ebbe a történetbe. Most ott tartunk, hogy a bíróság felé leadtunk minden szükséges dokumentumot, csak a jóváhagyásra várunk, amit ha megkapunk, akkor elkezdi működését a Kocka Darts Klub Sportegyesület.

Az újonnan alakuló sportegyesület leendő amatőr versenyzői már a klubot képviselve járják a környező települések megmérettetéseit.

Óriási népszerűségnek örvend Répcelakon és környékén a darts

Fotó: Tóth József



– Van már egyenpólónk is, és ezt látva, aki betér hozzánk és feltűnik neki, kér magának. Nagyon sokan jelezték, hogy ha megvan az egyesület, akkor azonnal belépnének. Két játékosunk, Németh Balázs és Varga Levente pedig már érmet is szerzett, mégpedig ezüstöt nemrégiben egy versenyen klubunk színeiben. Klubunk 10 fővel alakul meg, de ahogy ez ténylegesen élő egyesületté válik, abban a pillanatban újabb dartsosok csatlakoznak hozzánk, tehát rövid időn belül létszámunk a duplájára duzzadhat. Szeretnénk játékosainknak versenyeket rendezni, edzéslehetőséget biztosítani és további támogatókat bevonni sikeres versenyeztetésükbe.