A Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpia® Országos Döntőjén közel 900 diáksportoló versenyzett Pécsett. A fiúk labdarúgásban, a lányok kézilabdában mérkőztek meg, az atlétika versenyeken pedig mindkét nem képviselői részt vettek. Ennek a Diákolimpia® számnak fő célja, hogy verseny- és játéklehetőséget biztosítson a kistelepülések, leggyakrabban hátrányos helyzetű települések köznevelési intézményeiben tanuló fiatalok részére. A versenyre ugyanis a 200 főt meg nem haladó tanulólétszámú iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák nevezhetnek. 13 lány kézilabdacsapat (156 fővel), 19 fiú labdarúgócsapat (190 fővel) és 530 fő atléta jutott el az országos döntőre.

A kézilabdás lányok között a Rumi Rajki István Általános Iskola képviselte Vas vármegyét. A lányok a csoportmeccseket követően kvartettjük második helyén zártak. A keresztjáték során a vasiak 10-5-re verték a Köröstarcsát, valamint a Geszterédet is felülmúlták 15-13-ra. Így a helyosztókon az ötödik helyért játszhattak a rumiak, ám a Maroslele ellen 13-15-re kikaptak és végül hatodik pozícióban végeztek.

Hatodik helyen zárt a piros mezes rumi lány kézilabdacsapat

Fotó: VN/MDSZ



Fiú labdarúgásban a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola tudta beverekedni magát az országos döntőbe. Az ötfős B csoportban mindössze egy pontot tudtak szerezni a csákányiak, akik negyedikek lettek. A keresztjátékra összekapta magát a vasi alakulat, amely előbb a Szigetcsépet, majd a Vértesszőlőst is legyűrte 2-0 arányban. Az utolsó, 9-10. helyért vívott meccsükön 3-2-re kikaptak a Kétsoprony, így tizedikként zárt a Csákánydoroszló.

Az atlétikai csapatversenyen az I-IV. korcsoportos rumi svédváltó 2:35,10-es idővel a nyolcadik pozícióban zárta a viadalt. A lányoknál a hárompróbázó Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola kilencedik lett 1979 pontot gyűjtve. Az Őriszentpéteri Általános Iskola leány svédváltója pedig 3:02,35-es idővel a 11. helyen végzett.

Az atlétikai egyéni versenyben az I-II. korcsoportos fiúk között a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola tanulója, Kaposi Barnabás 358 pontot gyűjtve az előkelő negyedik pozícióban zárt, míg a lányok mezőnyében az ugyancsak tolnays Varga Luca 369 ponttal nyolcadik lett, a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola diákja, Pezenhoffer Petra 295 ponttal pedig a 31, a szintén felsőcsatári Topor Kiara 279 ponttal pedig 36. A III. korcsoportos hárompróbázó fiúk között a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola növendéke, Barta Olivér 418 ponttal 12. helyen végzett, míg a lányoknál az ugyancsak toronyi Molnár Szonja 426 ponttal 13., a felsőcsatári Vincze Panna (395 pont) a 25., iskolatársa Németh Anna (282 pont) pedig a 42. pozícióban fejezte be a versenyt. Ugyanebben a korcsoportban leány 600 méteren az Őriszentpéteri Általános Iskola tanulója, Hinman Adele Elise 2:00,24-es idővel a 14. hely zárt. A IV. korcsoportos hárompróbázó vasi lányok közül a gyöngyösfalui tolnays Pados Luca (425 pont) végzett legelőrébb, a nyolcadik helyen, a felsőcsatári Schmalzl Dóra (380 pont) 15., a szintén felsőcsatári Mesterházy Borbála (348 pont) 24. lett. Leány 600 méteren a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola diákja, Horváth Leila 2:57,24-es idővel a kilencedikként ért célba.

A tanévvel együtt lezárult a 2023/2024-as diákolimpia szezon is. Idén a nevezések meghaladták a 300 ezret, vagyis közel 33%-os volt a növekedés, illetve a részt vevő gyerekek számában is emelkedés mutatkozott: ebben a tanévben majdnem 160 ezer, 20%-kal több gyermek vett részt a versenyben 2022/2023-hoz képest. Messze a legnépszerűbb sportág idén is az atlétikavolt, amelyre 113 ezer nevezés érkezett, ezt követte a labdarúgás (38 ezer) és a kézilabda (17 ezer). A településeket nézve - Budapestet leszámítva - a legaktívabb Miskolc, Szombathely és Kecskemét volt.