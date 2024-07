Vasárnap játsszák le a 2024- es Európa-bajnokság utolsó, mindent eldöntő mérkőzését. Ahogy azt már az elmúlt hetekben többször is megtettük, úgy most is kíváncsian tekintünk előre. Tesszük mindezt egy vérprofival, hiszen ki is kételkedhetne Django tudásában? A focihoz értésének szintje sok napja elhagyta már a nemzetközi szaktekintélyek nívóját, sőt: már-már súrolja egy rendes magyar kocsma vitán felül álló lehetséges legmagasabb szintjét. Django a Hollandia–Franciaország meccsen francia győzelmet várt, tippje végül nem jött be, a meccs döntetlen lett.

Másodjára sikeresen tippelt, a Németország–Dánia mérkőzés esetében megjósolta a német győzelmet. Harmadik tippje ismét tévesnek bizonyult, ugyanis holland helyett román győzelemre tett. Aztán ismét siker következett! A Spanyolország–Franciaország mérkőzés eredményét megint sikerült eltalálnia. Django nem adta olcsón a tippjét. Először inkább gondozójával kedveskedett, majd sétálgatott, feszegetve némi húrokat és idegeket. A harmadik nekifutásra azonban elárulta: spanyol örömre számít a végső sípszó után. Django egy staffordshire nyolcéves kan, amelynek történetéről korábban beszámoltunk.

Amennyiben felkeltette valaki érdeklődését, az Állatvédők Vasi Egyesületének Facebook-oldalán többet megtudhat róla.