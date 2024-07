Sérülések miatt nem tudták teljes kerettel indítani a felkészülést a Szenczi Imre vezette szombathelyiek. Tarján Patrik, Buzás László, valamint két saját nevelésű fiatal, Likerecz Botond és Varga Csaba volt a maródiak listáján, de hamarosan mindannyian bekapcsolódhatnak a munkába. A tervek szerint hetente hét gyakorlásból, valamint egy edzőmeccsből áll majd a program A vasiak szombaton 10 órakor a Vitynyéd ellen vívják első felkészülési mérkőzésüket.

Jancsó András is elkezdte a felkészülésr a Haladás VSE-vel

Fotó: © Cseh Gábor

– Nem gondoltam semmilyen rávezetésre, hanem rögtön belecsapunk a lecsóba, mivel nagyon kevés idő áll a rendelkezésünkre. Persze ez nem azt jelenti, hogy szétfuttatjuk a srácokat. Mindent labdával gyakorolunk majd, mert az edzések különböző játékelemekről, játékszituációkról szólnak. Építeni akarjuk a csapatot és azon belül az egyéneket is – fogalmazott Szenczi Imre szakmai vezető, aki hozzátette: valamennyi hétvégére terveztek egy-egy edzőmeccset is, melyeken erős vármegye I.-es együttesekkel akarják majd összemérni felkészültségüket, erejüket. Szerdánként pedig egymás közötti játék szerepel a programban

– Arról már beszámoltunk, hogy három szombathelyi kötődésű játékos, Tarján Patrik, Szakály Attila és Jancsó András nálunk folytatja a pályafutását, de az eddig futsalozó Fehér Dániel is velünk van már. A támadószekcióba és a kapus posztra még jöhetnének új játékosok, de így is megvagyunk. Emellett nagyon bízom a saját utánpótlásunkban. Onnan olyan 16-17 éves srácok jöhetnek, akik megállhatják itt is a helyüket – zárta szavait a klubhonlapon Szenczi Imre vezetőedző.