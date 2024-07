A Veszprémben rendezett Dunántúli Delfin Úszók Seregszemléjén a Szombathelyi Sportiskola tehetségei mind a hat váltó számban indultak és azokban a dobogó valamelyik fokára fel is állhattak. Egyéni számokban hat arany- mellé 14 ezüst- és kilenc bronzérmet szereztek a vasi úszók. A résztvevő 27 csapatból végül az előkelő nyolcadik helyen végzett a SZoSI együttese.

A SZoSI kis delfinjei a veszprémi megmérettetésen

Fotó: SZoSI



Bozsodi Máté tagja lehetett az idei belgrádi CECJM versenyen induló magyar korosztályos válogatottnak.

– Máté 50 méter pillangón, 100 pillangón és 200 háton úszott – tájékoztatott Budavári István, a SZoSI úszó szakosztályának vezetője. – Egyéni csúcsától sajnos elmaradt, de a körülményekhez képest jól sikerült számára a verseny, 9-10. helyeken zárt a különböző számokban, nem sokkal maradt le a döntőkről. Krajnyák György kapitány szerint 50 pillangón olyan gyorsan indították a rajtot, hogy ő kicsit a rajtkövön ragadt, pedig ebben a számban volt legnagyobb esélye a döntőbe jutásra.

Bozsodi Máté

Fotó: SZoSI



A Szegeden rendezett VIII. Cápa Országos Bajnokságon Magyar Adél brillírozott, aki 200 méter vegyesen országos bajnoki címet szerzett, 50 méter gyorson, 100 mellen, 100 háton, 200 gyorson, 100 pillangón, 100 gyorson pedig ezüsttel zárt. Berki Bianka 100 mellen harmadik lett, 200 mellen pedig ötödik.

Budavári István adta át Magyar Adélnak aranyérmét

Fotó: SZoSI

Rajtuk kívül Márfi Odett, Molnár Médea, és Trencsér Iván is a SZoSI színeit képviselte az ob-n. Iván előbb 50, 1500, 400, 200, 100 és 800 gyorson, is új egyéni csúcsot ért el. Médea és Bianka is szép egyéni csúcsot úszott 200 vegyesen, utóbbi 100 gyorson is nagyon nagy egyéni csúcsot úszott. Márfi Odett pedig 200 háton javította meg egyéni rekordját. SD