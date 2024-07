A rajtnál a Mercedes pilótái, Russell és Hamilton egymást is segítve jött el az első kettő helyen komolyabb gond nélkül, mögéjük Norris sorolt be harmadiknak, de Verstappen már az első körben megelőzte a McLaren brit versenyzőjét. 12 kör után Russell valamivel több mint egy másodperccel vezetett Hamilton előtt, akit több mint három másodperces lemaradással követett Verstappen, de a holland címvédőt a 16. körben Norris lehagyta. Percekkel később a McLaren-es Oscar Piastri is meg tudta előzni Verstappent, majd eleredt az eső, így a pálya egyes részein nedvessé vált az aszfalt, máshol azonban még teljesen száraz volt a felület.

Innentől komolyabb izgalmak következtek, előbb ugyanis Hamilton vette át a vezetést Russelltől, egy körrel később viszont Norris mindkét Mercedest lehagyta. Kisvártatva Piastri is utolérte a Mercedes két brit versenyzőjét, s mindkettőt meg tudta előzni, így a 20. körben Norris, Piastri, Hamilton, Russell volt a sorrend az első négy helyen.

A 27. körben felerősödött az eső, így az élmezőnyt is beleértve szinte mindenkinek a boxba kellett hajtania kerékcserére. Verstappen elsőként, az ötödik helyről állt ki friss abroncsokért, így sokat hozott az eredetileg előtte száguldókon. Norris és a két Mercedes-versenyző egyszerre állt ki a megfelelő abroncsokért, míg Piastrit egy körrel később hívta ki a McLaren a boxba. A kerékcserék után Norris, Hamilton, Verstappen volt a sorrend az első három helyen.

Az időjárási körülmények a hajrában jelentős mértékben javultak, ismét megnőtt a boxutca forgalma. Az élbolyból Hamilton állt ki először, amivel nagyot nyert, mivel csapattársa, Russell autója megadta magát. A brit hétszeres vb-győztes 13 körrel a leintés előtt átvette a vezetést. Mögötte Norris, Verstappen, Piastri volt a sorrend, ez a hajrában annyit változott, hogy Verstappennek sikerült elmennie Norris mellett, ami a vb-pontverseny szempontjából fontos volt az élen álló hollandnak.

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a trófeával a pódiumon, miután győzött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíján a silverstone-i pályán

Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI/EPA



A Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság két hét múlva folytatódik a 39. Magyar Nagydíjjal a mogyoródi Hungaroringen. SD