Váradi Benedek az előző két szezonban légiósonként játszott. Egy évet a litván Rytas Vilnius kötelékében töltött el, a döntőig menetelt a csapattal, végül ezüstérmmel zárult a szezon. Litvániában 43 mérkőzésen lépett pályára, 17,7 percet, 6,7 pontot, 2,4 lepattanót, 2,3 gólpasszt átlagolt. A litván csapattal a Bajnokok Ligájában 15 meccsen lépett pályára – a nemzetközi sorozatban 16,7 perc, 5,5 pont, 2,5 lepattanó, 1,4 gólpassz került a statisztikai lapjára. osztott ki. A litván bajnokság után a 2023/2024-es szezont Lengyelországban, a Trefl Sopot csapatában töltötte, ahol szintén 43 meccsen lépett pályára. Lengyel csapatával is döntőbe jutott, sőt, meg is nyerte a bajnokságot. A válogatott irányító az előző szezonban 9 pontot, 3,9 lepattanót, 5,1 gólpasszt átlagolt. Legjobb alapszakaszmeccsét a Dzaki Warszava ellen játszotta: 20 pontot szerzett és kiosztott 3 gólpasszt is. A Górnicza ellen pedig dupla-duplát jegyzett, amikor is 13 pontja mellé 11 gólpasszt is kiosztott.

Váradi Benedek eddig 388 alkalommal öltötte magára a sárga-fekete mezt, így Kálmán László (661 és Pankár Tibor (472) után harmadik a klub örökranglistáján. Eddig 1370 gólpasszt osztott ki a Falco mezében, amivel Kálmán és Perl Zoltán után ezen a listán is harmadik – de lepattanó kategóriában az elő helyen áll, 1649 lepattanóval.

– Beni személyében egy igazi versenyzőtípusú játékos tért vissza hozzánk, aki mind az edzéseken, mind a meccseken viszi előre a csapatot – értékelt a friss igazolást Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapatának vezetőedzője. - Jól ismerjük egymást, nagyon örülök, hogy újra együtt dolgozhatunk!

– Az elmúlt két évben, két erős bajnokságban is játszhattam, élveztem a külföldön töltött időt, jól éreztem magam. Mindkétszer sikerült érmet szereznem, Litvániában ezüst-, míg Lengyelországban aranyérem került a nyakunkba. Voltak más lehetőségeim, de úgy gondoltam, hogy az elmúlt két évben szerzett tapasztalatokkal szeretném a nevelőegyesületemet segíteni a nemzetközi porondon. Három évvel ezelőtt egy szép sikert értünk el, szeretném egy újabb lépéshez hozzásegíteni a csapatot. Alig várom, hogy újra Falco-szurkolók előtt léphessek pályára – fogalmazott a hazatérő váradi Benedek a klub hivatalos honlapján.