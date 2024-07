Az NB I.-es labdarúgó-bajnokságból tavaly a Kisvárda és a Mezőkövesd esett ki (a tradicionális, „régi” csapatok szurkolói sok könnyet nem ejtettek értük). Míg NB II.-es bajnokként a Nyíregyháza, továbbá a másodosztály ezüstérmeseként a Győr jutott fel az élvonalba. A bajnoki cím első számú várományosát nem nehéz megtippelni: a 2024/2025-ös szezonnak is toronymagas esélyesként fut neki a címvédő, 35-szörös bajnok, az utolsó hat kiírást zsinórban megnyerő Ferencváros – a zöld-fehér klubot anyagi lehetőségei messze kiemelik a honi mezőnyből. A tavalyi ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes, csak magyar futballistákat felvonultató Paks vélhetően idén is a dobogóért küzd, mint ahogyan a tavaly harmadikként záró Puskás Akadémia is. A tavalyi negyedik Fehérvár mozgalmas nyarat élt meg, több kulcsjátékosa és vezetőedzője is távozott – az Újpestre igazolt tréner, Bartosz Grzelak helyére érkezett Pető Tamás a kispadra, akinek ez az első megbízatása a legmagasabb szinten. Így pedig nehéz megítélni, hogy a Fehérvári gárda mire lesz képes. Nagy talány az Újpest is, amely sokat igazolt a nyáron, úgy tűnik, hogy erősödött – és nem titkoltan merész célkért indul csatába. A két kiesőt is nehéz megjósolni, sok a hasonló képességű csapat – és a két újonc is jó csapatnak tűnik. Érdekesség, hogy az első fordulóban rögtön összecsap a két frissen feljutott csapat, a Nyíregyháza és a Győr. Az „őszi” szezon majd a 17. fordulóval zárul – idén utoljára december 14-én lépnek pályára az NB I-es csapatok.

NB I., az 1. forduló menetrendje, péntek: ZTE–MTK 18.00, Nyíregyháza–Győr 20.15. Vasárnap: Újpest–Puskás Akadémia 18.50, Diósgyőr–Paks 18.50, Kecskemét–Fehérvár 18.50. A Debrecen–Ferencváros mérkőzést a Fradi nemzetközi szereplése miatt elhalasztották, december 4-én pótolják.

Az NB II.-ben nincs ott a Szombathelyi Haladás – amely ugyan a nehézségei ellenére a 14. helyen zárt a 18 csapatot felvonultató mezőnyben, vagyis a pályán kiharcolta a bentmaradást. De a klubvezetés nem nőtt fel a feladathoz, a csapat nem kapott NB II.-es licencet, így elfogytak a játékosai, majd megszűnt...

A Szombathelyi MÁV Haladás VSE tavaly kiesett az NB III.-ból – a 14. helyen zárt a 16 csapatos tabellán. Azonban fel kellett tölteni a harmadosztály mezőnyét, ezért Magyar Labdarúgó Szövetség felkérte a vármegyei I. osztályúba kiesett HVSE-t az NB III.-as indulásra. A zöld-fehér klub pedig természetesen élt a lehetőséggel – így Szombathelynek, Vas vármegyének legalább egy NB III.-as futballcsapata lesz a 2024/2025-ös szezonban... Amúgy idén vélhetően nem lesznek kiesési gondjai a csapatnak, hiszen sikerült megerősíteni a keretet: érkezett például az NB II.-es Haladásból Tarján Patrik, Szakály Attila és Jancsó András, vagy az NB I.-es futsalcsapatból Fehér Dániel. Valamint összességében tavaly újoncként sem futballozott rosszul a gárda, csak hajszálon, egy-két szerencsételn vereségen múlt a kiesés. Ráadésul most már egy év harmadosztályú rutinnal is fel van vértezve a társaság. A HVSE rögtön szomszédvári rangadóval kezdi a szezont: vasárnap 17.30-kor a Sopron vendégeként lép pályára.

A Szombathelyi MÁV Haladás VSE őszi menetrendje,1. forduló, július 28.: Sopron–Haladás 17.30. 2. forduló, augusztus 7.: Haladás–Balatonfüred 17.30. 3. forduló, augusztus 11.: Kelen–Haladás 17.30. 4. forduló, augusztus 18.: Haladás–III. Kerület 17.30. 5. forduló, augusztus 28.: Budaörs–Haladás 17.30. 6. forduló, szeptember 1.: Haladás–Veszprém 16.00. 7. forduló, szeptember 8.: Újpest II.–Haladás 11.00. 8. forduló, szeptember 22.: ETO Akadémia–Haladás 11.00. 9. forduló, szeptember 29.: Haladás–Mosonmagyaróvár 16.00. 10. forduló, október 6.: Puskás Akadémia II.–Haladás 11.00. 11. forduló, október 13.: Haladás–Érd 16.00. 12. forduló, október 20.: Bicske–Haladás 13.00. 13. forduló, október 27.: Haladás–Dorog 16.00. 14. forduló, november 3.: Gyirmót II.–Haladás 11.00. 15. forduló, november 10.: Haladás–Komárom 16.00. 16. forduló, november 17.: Haladás–Sopron 16.00. 17. forduló, november 24.: Balatonfüred–Haladás 13.00.

A Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata „csak” augusztusban kezdi a 2024/2025-ös szezon. A bajnoki- és kupacímvédő zöld-fehér gárda az első fordulóban – augusztus 12-én – a Nyírbátort látja vendégül.

Még több ideje marad a felkészülésre a Viktória FC NB I.-es női labdarúgócsapatának: a lányok augusztus 24-én kezdik a 2024/2025-ös szezont, az első fordulóban az Astra gárdáját fogadják.