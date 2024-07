Mezőörs (Győr-Moson-Sopron Vármegyei I. osztály)–Haladás VSE 0-2 (0-1). Mezőörs, 100 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás VSE: Horváth B. (Molnár T.) – Czuczi P. (Tompek L. 60) Horváth M. (Varga Cs. 30’) Kovács B. (Fehér D. 45) Tarján P. (Vígh P., 60.) – Szakály A. (Tóth M. 60.) Jancsó A. (Macoun B. 60.) Horváth A. (Fábián B, 45.) – Árvay D. (Hári K., 60.) Szenczi B. (Likerecz B., 60’) Ferencz Z. (Horváth A., 60’). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Horváth M., Likerecz.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályt legutóbb a második helyen záró Mezőörs a MOL Magyar Kupában is nagyot ment. A legjobb nyolc kozé jutásért vívott meccsen az NB II.-es Vasas csak tizenegyesekkel győzte le a csapatot.

Nagy iramban kezdődött a találkozó. Mindkét csapat felvállalta a nyíltsisakos játékot. Az első negyed óra végén, megszerezték a vezetést a vendégek: egy sarokrúgás után, Horváth Márk csúsztatott a hosszú sarokba (0-1).. Ezután is inkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Helyzetekről nem nagyon beszélhettünk a hátralévő időben.

A második félidőben nagyobb energiát fordítottak a hazaiak az egyenlítésre. Voltak is lehetőségeik, de a vasiaknak is nyílt esély a mérkőzés lezárására. Ez az utolsó negyed órában sikerült is – Likerecz Botond talált a hálóba – így a második edző mérkőzésüket is megnyerték a zöld-fehérek.

Szenczi Imre: – Tudtuk, hogy egy jó erőkből álló ellenféllel fogunk találkozni. Nem is csalódtunk. Az első félidő, elég hektikusra sikeredett. Sok párharccal, kevés helyzettel. Sajnos kisebb sérülések miatt borult a mérkőzés stratégiánk, de nem kockáztathattunk egy héttel a bajnoki rajt előtt. A második játékrészben közel volt a hazai csapat az egyenlítéshez, de a fiatalok újra frissítést és lendületet hoztak, majd a mérkőzést is eldöntötték. Tudjuk, hogy három hét nagyon kevés felkészülni egy bajnoki szezonra, de nem tehetünk mást, a fennmaradó egy hétben tovább csiszolni, javítani a játékunkat.

A szombathelyi csapat az NB III. Nyugati-csoportjának bajnoki rajtján vasárnap 17.30-kor az SC Sopron otthonában lép pályára.