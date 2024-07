Ahogy arról többször is beszámoltunk, legendásan jó kapcsolatot ápolnak egymással a Haladás és a Honvéd szurkolói, ami legutóbb akkor mutatkozott meg, amikor egy autóbalesetben életét vesztette a kispestiek vezérszurkolója, Bordás Gergő, akiről a szombathelyi drukkerek is megemlékeztek a Haladás Sportkomplexumnál, méghozzá nem is akárhogy. Nos, a Haladás szurkolóinak sem lehet túl sok öröme mostanában, és akkor még finoman fogalmaztunk, hiszen július 9-én vált hivatalossá, hogy megszűnik a Szombathelyi Haladás Kft, ami a vasi labdarúgás fekete napjaként vonul be a történelemkönyvekbe. Ilyen helyzetben pedig szükség van a biztatásra, ezt a gesztust pedig a Honvéd-drukkerek meg is tették. A kispestiek otthonául szolgáló Bozsik Aréna bejáratához feszítettek ki egy molinót a minap, amelyen a Haladás-szurkolók közismert rigmusa olvasható: "Nincs oly erő, mely legyőzhetné a csapatunk!" Alatta pedig egy másik transzparens Haladás-felirattal. Az erről készült fotót a közösségi oldalukra is kitették az alábbi üzenettel: