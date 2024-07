A tavaszi idényt a hatodik helyről kezdte a Haladás Viktória női NB I.-es labdarúgócsapata és Markó Edina együttese a bajnokságot ugyanebben a pozícióban, hatodikklnt zárta. A zöld-fehérek 7 győzelemmel, 5 döntetlennel, 10 vereséggel, 34-49-es gólkülönbséggel és 26 ponttal végeztek a 2023/24-es idényben. Pedig nem volt egyszerű dolguk a vasiaknak: sérülések mellett a Szombathelyi Haladásnál lévő komoly anyagi gondok a lányokat is érintették. Ráadásul mivel a női futballisták nagyságrendekkel kevesebbet keresnek a férfi labdarúgóknál – emiatt megtakarításuk is kevesebb van – a lányoknak talán még nehezebb volt megélni ezt az - azóta is tartó – időszakot.

– A bajnokság előtt az ötödik-hatodik helyet tűztük ki célul, ezt a hatodik pozícióval sikerült is teljesítenünk – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Ha nincsenek tavasszal az ismert anyagi problémák, a realitás az ötödik hely lett volna. Így ha az egész szezont nézzük – minden problémával és körülménnyel együtt – bravúros eredményt értünk el. A tavalyi együttesből múlt nyáron többen távoztak, gyakorlatilag új csapatot kellett építeni. Főleg a védelemből mentek el kulcsjátékosok, a kapus Schildkraut Fruzsina mellett a hátsó alakzatból Gődér Brigitta eligazolt, Horti Bogi pedig abbahagyta a futballt – azaz válogatott labdarúgókat veszítettünk el. A fiatalítás, a játékosok beépítése nehéz feladat volt, már csak azért is, mert össze kellett hangolnunk az U19-es csapat szereplésével. Fontos volt, hogy a felnőtt és az U19-es gárdában egyaránt szereplő fiatal, 2005-ös, 2006-os és 2007-es születésű játékosok megfelelően fejlődjenek és elegendő játékperchez jussanak. Úgy érzem a fiatalok jól teljesítettek a felnőtt csapatban, ráadásul az U19-es bajnokságban ezüstérmet szereztek.

Markó Edina csapata a 6. helyen végzett a bajnokságban. Fotó: Unger Tamás

– Egyénileg kiemelném a 2004-es születésű Dobó-Nagy Boglárka teljesítményét, aki megkapta a lehetőséget, hogy első számú kapus legyen – és az őszi játékával maximálisan elégedett is lehettem – folytatta Markó Edina. – Tavasszal akadtak hibái, de ilyen fiatalon ez természetes. Elégedett vagyok Csáki Eszter és Pintér Tekla játékával is, mindketten alapemberekké váltak, Eszter főleg tavasszal, míg Tekla egész szezonban nyújtott jó teljesítményt. Németh Adél kiemelkedő szezont futott, a nehézségeit előnyére tudta formálni. Ami azt jelenti, hogy bár a fővárosban a Corvinus Egyetemre járt és így nem tudott egész héten velünk készülni, ennek ellenére is kiválóan teljesített. Kovács Virág ősszel a sérült Balogh Henrietta helyett csapatkapitánnyá lépett elő, a védelem vezére volt, egész szezonban kiemelkedő teljesítményt hozott. Kis Anita, Németh Mirtill fontos gólokat is rúgtak, ezenkívül nagyon kiegyenlített teljesítményt nyújtottak. Nagy Dorottya, Csizmadia Zsófia, Gravencz Gréta és Hécz Zsuzsanna az elmúlt egy évben sokat fejlődött, mind a négyen folyamatosan szerepeltek az U19-es és a felnőttcsapatban.