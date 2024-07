– A célok? Nehéz ügy! A középmezőnyt vesszük célba, de elsődleges célunk, hogy ne fenyegesse a csapatot a kiesés – mondta Szenczi. – Szeretnénk minél több meccset megnyerni és a bennmaradáshoz szükséges, úgy 35 pontot mielőbb elérni, hogy azután tovább lehessen építeni a jövőt. Ami az érkezőket illeti, Jancsó András, Szakály Attila, Tarján Patrik a Szombathelyi Haladástól, Horváth Arnold az ISA-Haladástól, Fehér Dániel a HVSE futsalcsapatától érkezett, Horváth Alexet és Fábián Bálintot a Király SE-től igazoltuk. A tavalyihoz képest mélyebb lett a keret, több variációs lehetőségem is nyílik, miután mindenki a rendelkezésemre áll.

A saját nevelésű fiataljaink közül egyre többen töltik be a 16. életévüket, így rájuk is számítunk. Azt megígérhetem, hogy lesznek közöttük, akik kellemes meglepetést fognak okozni. Az idősebbektől, Szakály Attilától, Jancsó Andristól azt várom, hogy a csapat élére álljanak, húzóemberek legyenek. Összefogják a fiatalokat, és ami tavaly hiányzott, azt pótolni tudják. A keretet is szombathelyi, Vas vármegyei játékosok alkotják, akiknek óriási küldetésük lesz. Többen sokkal jobb ajánlatot utasítottak vissza azért, hogy ebben a „projektben” részt vehessenek. Hangsúlyoztam: a szombat­helyi labdarúgást képviseljük és a város első számú csapatává váltak – ami óriási felelősséggel jár.

A Haladás VSE vasárnap az NB III.-as bajnoki rajton 17.30-kor az SC Sopron otthonában lép pályára.

- A tavalyi bajnokságban sajnos kétszer is kikaptunk tőlük - mondta Szenczi Imre. - Az őszi mérkőzés "előélete" és maga a meccs nagyon nem nézett ki jól. De a tavaszi sem volt sokkal zökkenőmentesebb. Jó híreket hallottunk ellenfelünk minőségéről, így azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de szeretnénk megoldani. Sajnos, mint már köztudott, Szakályra, Jancsóra és Tarjánra az átigazolási szabályzat miatt vasárnap még nem számíthatok. Viszont tudom, hogy sok szurkolónk elkísér bennünk - ezúton is köszönjük nekik a bizalmat és a támogatást. Mi büszkék vagyunk rájuk és hogy mellénk állnak! Mindent megteszünk, hogy ők is büszkék lehessenek a csapatra és mielőbb olyan szintre jusson majd vissza a Haladás ami az egyesületet, clubot és szurkolótáborát megilleti!