Hámori Luca sporttörténelmi sikert aratott tavaly nyáron Lengyelországban, amikor bronzérmet szerzett az Európa Játékok ökölvívótornáján, és ezzel kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára – első magyar nőként sikerült neki ez a bravúr! A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 23 esztendős sportolója egyébként már hosszú ideje ott van honi női ökölvívás szűk élmezőnyében, ugyanis ötszörös felnőtt magyar bajnok – de az utánpótlásban aratott győzelmeivel együtt már 11 (!) magyar bajnoki arany gazdagítja a vitrinjét. És a nemzetközi porondon is ért el szép eredményeket – többek között begyűjtött egy ezüst- és egy bronzérmet U22-es Európa-bajnokságról.

Hámori Luca az elmúlt időszakban – kis túlzással – bejárta fél Európát, ugyanis gőzerővel készült a pénteken kezdődő olimpiára. De átesett egy komoly vállműtéten, megküzdött egy betegséggel.

– A tavalyi országos bajnokságot már félig sérült vállal nyertem meg, így rögtön az ob után, még decemberben kés alá feküdtem – árulta el Hámori Luca. – Következett egy hosszú kényszerszünet, csak február végén állhattam ismét munkába. Szokatlan volt a tétlenség – de valahol jól is jött, mert sűrű, fizikálisan és fejben is megerőltető időszak volt mögöttem, így igyekeztem feltöltődni, ami sikerült is. Egyébként ez volt a harmadik vállműtétem, remélem, hogy többé nem lesz vele problémám... A folytatásban már végig munkában, mozgásban voltam, de a közvetlen olimpiai felkészülés május elején kezdődött – ahogyan a nagy utazás is. Két hetes tatai edzőtáborral kezdtünk, aztán részt vettem egy romániai nemzetközi tornán, következett egy lengyelországi magaslati edzőtábor, legutóbb pedig egy franciaországi edzőtábor, aztán ismét Tata. Beleadtam mindent, igyekeztem ismét elérni a sérülés, a műtét formámat, önmagamat – közben egy betegségen is étestem. De úgy érzem, hogy jó erőben, jó formában vagyok – keményen dolgoztam az elmúlt hetekben, mindent az olimpiai felkészülésnek vetettem alá.

Hámori Luca kedden száll repülőre, csütörtökön sorsolnak – vagy július 28-án, vagy augusztus 1-én lép ringbe Párizsban, remélhetőleg csak először.

– A saját 66 kilós súlycsoportomban 20 főt számlál a mezőny – folytatta kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület kiválósága. – Nem vitás, hogy ez a súlycsoport vonultatja fel a legerősebb neveket. Mindig is az olimpiai szereplés volt az álmom – ez megadatott, megharcoltam érte. Továbbá mindig, miden esetben a győzelemért lépek ringbe. Persze, reálisan kell szemlélni az erőviszonyokat, nem én vagyok a favorit, de úgy vélem, hogy tökéletes formával és kis szerencsével akár egy érem is összejöhet – én legalábbis megcélzom a dobogót. Most érzek némi stresszt – ami hamarosan egészséges versenyszellemmé fog alakulni! Szerencsére az edzőm, Varsányi Áron is velem tart Párizsba, ahol lesz még időnk edzeni a torna előtt – de már csak az élesítés, az utolsó simítás maradt hátra. Bizakodva, és roppant motiváltan várom az olimpiát. A sporttörténelmi tettet, miszerint első magyar női bokszolóként sikerült kijutnom az olimpiára, már nem veheti el tőlem senki. Tovább abban is bízom, hogy a párizsi nem az utolsó és egyetlen, hanem az első olimpiám lesz! Tudom, hogy sokan szorítanak értem – hiszen rengeteg bátorítást, bíztatást kaptam az elmúlt hetekben, hónapokban szerte az országból –, ami további plusz motivációval szolgál – zárta szavait Hámori Luca.