A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Encsencsen 150 versenyző részvétele mellett rendezték meg a 3D bajnokság harmadik fordulóját – számolt be a HVSE portálja. A tikkasztó hőség ellenére a Haladás VSE íjászai közül ketten is remekeltek: Tomsics Balázs a két nap eredményei alapján magabiztos versenyzéssel utasította maga mögé vadászreflexben a teljes mezőnyt. Keszey Gergely pedig longbow kategóriában nyert aranyérmet.

– Két kemény napon vagyunk túl, végig nagyon meleg volt. – nyilatkozta Tomsics Balázs. – A szervezők is kitettek magukért, és „fejvakarós” pályákat építettek. Ennek ellenére sikerült mind a két napon első osztályt lőnöm és a döntőben is meg tudtam tartani az első helyemet. De nincs megállás, készülünk tovább az Országos Bajnokságra, majd a szeptemberi világbajnokságra, amelyet Ausztriában rendeznek.

Tomsics Balázs vadászreflexben diadalmaskodott

Fotó: HVSE



A következő fordulót augusztus 17-18-án a Győr-Moson-Sopron vármegyei Ravazdon rendezik, ez lesz egyben az Országos Bajnokság is.