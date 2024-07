Az amerikai játékos az elmúlt két szezonban több csapatban, több ország bajnokságában is megfordult. A 2022/23-as szezont Mexikóban kezdte (2 mérkőzés), majd a német első osztályban a Hamburg Towers csapatánál játszott de végül Portugáliában a Porto csapatánál fejezte be. A mögöttünk hagyott szezon elején játszott Mexicóban 14, Izraelben pedig 6 bajnokit. majd a 2023/24-es szezont is Portugáliában, ám most a Sporting csapatában fejezte be (9 mérkőzés) - számol be róla a klub hivatalos honlapján.

Clark a 2021/22-es szezonban 57 meccsen lépett pályára csapatunkban. Átlagban 23,2 perc alatt 7 pontot és 3,3 lepattanót szerzett. A 201 centiméter magas játékos jó védekezése mellett jó százalékkal is triplázott. Meccsenként, átlagban 2,6 triplát emelt rá és 41,4%-kal értékesítette is azokat! Sőt a jelenlegi keretből együtt játszott Keller Ákossal, Perl Zoltánnal, Váradi Benedekkel, Sövegjártó Ábellel, Kovács Benedekkel és ugyanúgy Milos és Marko volt az edzőpárosa, úgyhogy nem lesz ismeretlen számára az Aréna Savaria. A szombathelyiek régi-új légiósa előző csapataiban is jól triplázott, egyedül izraeli csapatában (6 meccsen) volt gyengébb, 23,5%-os triplázása, többi állomáshelyén 30% felett triplázott, sőt a portugál csapatokban 44%, illetve 40%-kal triplázott. Tavaly a Sportingban, 9 meccsen átlagban 20,7 percet töltött a pályán. Ez idő alatt 8,6 pontot, 3,8 lepattanót szerzett, és elcsent 1,1 labdát is.

– Mindenképpen szükségünk volt egy olyan játékosra, aki az extra passzokból tovább tudja bontani védelmet, vagy éppen be tudja fejezni az akciót és mellette fizikálisan a védőoldalon is tudja segíteni a csapatot – mondta Milos Konakov, a szombathelyi együttes szerb vezetőedzője. – Úgy érzem Marvin Clark volt erre a legjobb opciónk. Nagyon örülök, hogy gyorsan és könnyen meg tudtunk egyezni. Jó volt látni, mekkora vágya, hogy visszatérjen a csapathoz.

A szombathelyi csapatból korábban távozott Benke Szilárd (Paks), Stefan Pot, Verasztó Péter, Marko Krivacsevics (Alba Fehérvár), Takács Zsolt (Oroszlány) Antonio Jordano (KK Split), kölcsönben Spanyolországban, a Hestia Menorca gárdájában folytatja pályafutását Tanoh Dez András, míg Boris Barac befejezte a kosárlabdát. Az érkező: Clarkon kívül Bognár Kristóf (Szeged), Váradi Benedek (Trefl Sopot), Sövegjártó Ábel (Paks) és Nikola Popovic (Lietkabelis).