Kiss Norbert a címvédés reményében vágott neki a FIA kamionos Európa-bajnokság 2024-es idényének. A szezon kezdetet előtt a szombathelyi pilóta bizakodó volt, hiszen mint mondta a csapat sok munkát tett bele a felkészülésbe, és ismét nagyszerű – versenyképes, megbízható – lett a Balu névre „hallgató” MAN kamion.

A riválisok hiába fogadkoztak, hogy idén majd megszorítják a Révész Racing csapatát – egyenlőre nem úgy tűnik, hogy siker koronázza az erőfeszítéseiket. A szezon első felében Olaszországban, Szlovákiában, Belgiumban és Németországban versenyzett a mezőny. A 16 futamból Norbi 13-at (!) megnyert, begyűjtött tovább egy ezüst-, és egy bronzérmet. Mindössze egyszer nem állhatott fel a dobogóra – amikor is negyedik lett. Ezt a parádés eredménysort tetézte még azzal, hogy a szezon összes időmérő edzését megnyerte! Így fölényesen vezeti az összetett pontversenyt. A rövid nyári szünet kezdetén kértük egy összegzésre a szombathelyi pilótát.

– Persze bizakodva várta az új szezont, de egy kicsit izgultam is, hiszen soha nem lehet tudni, hogy a riválisok mivel rukkolnak elő – mondta Kiss Norbert. – De az első versenyhétvége után megnyugodtam, hiszen mind a négy futamot megnyertük – és a folytatás is jól alakult. Remek munkát végez a csapat, jó az autó. Nagyon eltaláltuk a futóművet, és a kormányzást, optimális a gumihasználatunk, ezért a riválisoknál egy kicsit több teljesítményt tudunk kicsikarni az autóból. Jók vagyunk, de nem vagyunk elbizakodottak. Van még hátra a szezonból három versenyhétvégé – tetemes az előnyünk, de majd csak akkor ünneplünk, ha véget ér a szezont. Most egy kicsit szusszanunk, aztán dolgozunk tovább gőzerővel!

A gyorsasági kamion Eb mezőnye most rövid nyári szünetre vonult, a csehországi Mostban folytatódik a szezon augusztus 31-én és szeptember 1-jén. Továbbá még Franciaország (szeptember 29-29.) és Spanyolország (október 5-6.) szerepel a menetrendben.

Az összetett pontrversenyben Kiss Norbert 233 ponttal áll az élen két német riválisa, Jochen Hahn (178), és Sascha Lenz (131) előtt.