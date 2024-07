Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megbízásából a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, valamint Debrecen és Miskolc városával közösen július 10. és 24. között rendezi az Európai Egyetemi Játékokat (EUG). Az európai egyetemisták legnagyobb szabású küzdelmeire mintegy 40 ország 400 egyeteméről közel 5000 résztvevőt vártak, hogy 17 sportágban mérjék össze erejüket. A játékok több mint 900 edző, játékvezető és sportszakember, 3800 sportoló, valamint mintegy 1000 önkéntes bevonásával zajlanak. Magyarországot 22 hazai felsőoktatási intézmény 700 résztvevője képviseli, amely a játékok történetének legnagyobb létszámú magyar küldöttsége.

A szombathelyi Controll SE két sportolóval képviseltette magát a nemzetközi eseményen. Zsíros Annamária kicklightban, Szmolek Emánuel pedig kicklightban és pointfightingban is elindult.

Zsíros Annamária, Szmolek Emánuel edzőjükkel, Dancsó Zoltánnal

Forrás: Controll SE



Szmolek Emánuel már rutinos versenyzőként vett részt, és most kiváltképp szüksége volt minden tapasztalatára, mert a világranglista három első versenyzője is leadta nevezését a viadalra.

A sokak által csak Manónak becézett Controll SE-s kiválóságnak a döntőig sikerült eljutnia a 84 kilogrammosok mezőnyében, ahol a svájci Európa-bajnok várt rá.

A rendkívül kiélezett végső csatában 1-2 ponttal alulmaradta a szombathelyiek harcosa, akinek így meg kellett elégednie a második hellyel. Emánuel kivételesen elindult pointfightingban szabályrendszerben is, ahol ugyancsak a fináléig menetelt, majd a küzdelem végén újabb ezüstérem került a nyakába.

A Controll SE másik kick-boxolója, Zsíros Annamária is büszkélkedhet egy éremmel.

A fiatal lány +65 kilogrammban nagyot harcolva, remek teljesítménnyel jutott be az elődöntőbe. A döntőbe jutásért egy jóval erősebb és rutinosabb versenyzővel mérkőzött meg, ám kettejük között érvényesült az erőbeli különbség, ami ellenfele javára döntötte el a mérkőzést.

Annamária így is büszkén térhetett haza bronzérmével.SD