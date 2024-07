A teqballt hat esztendővel ezelőtt Varga Jenő Jéglovag hozta be a köztudatba és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a nyári játékos sportvetélkedők egyik legmeghatározóbb részét képezi a szombathelyi Tófürdőn.

Idén is lesz teqballbajnokság a Tófürdőn

Fotó: © Unger Tamás / Forrás: VN



Szombaton délelőtt 10 órától előbb egyéniben feszülnek egymásnak a labdazsonglőrök, akik – minden túlzás nélkül – minden mozdulatukkal varázsolnak valamiféle csodát. Egészen biztosan izgalmas csatákra van kilátás idén is, de nemcsak egyéniben hanem párosban is, ami látványelemekben szintén nem szenved hiányt, sőt! A párosok vasárnap lépnek színre és harcolnak meg a Csőre Bútor Kupáért. A program elsődleges célja a sportág népszerűsítése. Mivel egy meglehetősen kötött játékformáról van szó, ami nagyfokú labdabiztosságot és képzettséget igényel, ezért csak felnőttek számára hirdették meg, de természetesen a kisebbek is kipróbálhatják.SD