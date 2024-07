A tavaly 6. helyen záró csapatunk keretében történt azért változás – számolt be az elmúlt hetek eseményeiről Koltay Árpád, a szuperligás Kőszegi SE teniszcsapatának vezetője. – Khin Dánielt Zeljenka Martin váltotta, míg az idei évben is Jilly Ádám személyében egy 18 éves vendégjátékos, valamint hét saját nevelésű fiatal mellett Sebesi Patrikkal és Tájmel Kristóffal bővült a keretünk. Rendelkezésünkre áll az Amerikában idén kiváló eredményeket elért Vörös Máté és Kéki Márk kettős is. A célunk a biztos bent maradás, de mindent megteszünk azért, hogy az alapaszakasz után a négy csapatot felvonultató felsőházban folytathassuk a küzdelmet. Nehéz a csoportunk - lehetett volna szerecsésebb is a sorsolásunk. Az örökös bajnok MTK ugyanis komoly erőt képvisel, kiemelkedik a mezőnyből, idén is a bajnoki címet célozza. A csoport második, még továbbjutást, felsőházi tagságot érő helyére a tavalyi bronzérmes Vasas Unik SE és a Budaörs pályázik - természetesen mellettünk. Etóbbi három együttes között a pillanatnyi forma dönt majd. Bízom a fiúkban, csapatként kiváló eredményekre vagyunk képesek.

A Kőszegi SE szuperligát teniszcsapatának a kerete: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, Szappanos Márton, Zeljenka Martin, Kéki Márk, Jilly Ádám, Nagy Botond, Markovics Móric, Mayer László, Sebesi Patrik, Tájmel Kristóf, Horváth Noel, Varga Zsombor, Várkony Simon, Gerencsér Soma, Kunecz Kornél, Lipták János (csapatkapitány), Koltay Árpád (csapatvezető).

A Kőszeg hétfőn idegenben a Vasas vendégeként kezd, majd kedden az MTK-t, csütörtökön pedig a Budaőrörsöt fogadja – minden mérkőzés 10 órakor kezdődik.

A másik csoportban a Győr, a PG Tenisz Budapest és az FTC szerepel. A csoportkör után mindkét négyesből az első két helyzett a felsőházban, a harmadik-negyedik helyzett pedig az alsóházban folytatja – az alapszakaszban elért egymás elleni eredményeket viszik magukkal a csapatok. Az utolsó két helyzett kiesik.