Mint azt korábban megírtuk, sajtótájékoztatón ismertette a Szombathelyi Dobó SE vezetősége, milyen célokkal utaznak kalapácsvetői a párizsi olimpiára, amelyen Halász Bence és Gyurátz Réka mellett további két szombathelyi újoncot is avathatnak Rába Dániel és Varga Donát személyében.

– Számomra már az óriási öröm volt, hogy sikerült kijutnom az olimpiára – kezdte Rába Dániel. – Persze, ez nem azt jelenti, hogy innentől hátra dőlhetek, hiszen minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy a lehető legjobbomat tudjam az olimpián nyújtani. Ha elérem a 75 métert Párizsban, akkor már boldog ember leszek, illetve helyezésben nagyon jó lenne odaérni a legjobb 16-ba, a 12-be jutás pedig hab lenne a tortán – fogalmazott Rába, aki a kvalifikáció hajrájában biztosította be helyét a pontgyűjtő táblázat 32. helyén, így ő is ott lehet az idei ötkarikás játékokon.

Gyurátz Réka Rába Dánielhez csatlakozva elmondta, akkor lenne igazán elégedett, ha azzal a tudattal jöhetne le a dobókörből, hogy minden tőle telhetőt megtett.

Balról Varga Donát, Halász Bence, Gyurátz Réka, Rába Dániel, Németh László és Németh Zsolt edzők

Fotó: © Cseh Gábor

– Nekem két nagy célom van – jelentette ki a Szombathelyi Dobó SE világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvetője, Halász Bence. – Az egyik kimondva, kimondatlanul az éremszerzés az olimpián, valamint szeretném túlszárnyalni mesterem, Németh Zsolt egyéni csúcsát, ami 81 méter 56 centiméter. Ha a kettő közül az egyiket teljesíteni tudom, akkor már elégedetten és boldogan jövök le a pályáról, de az igazi örömöt az jelentené, ha mindkettő összejönne – fogalmazott Bence, akinek éppen születésnapján rendezik majd a férfi kalapácsvetők döntőjét. – Ami a felkészülést illeti, bátran mondhatom, hogy jól állunk, hiszen ha a tavalyi évet vesszük alapul, akkor ebben az időszakban láthatjuk, hogy akkor még közelében sem volt az elért eredményem annak, amit például most dobtam a Gyulai Memorialon (78,81). Ez mindenképpen bizakodásra ad okot. Nincs sok idő hátra, de ebben a két hétben is lehet még csodát tenni, erre törekszünk, célunk, hogy napról napra javuljak. Ez egy kivételes év eddig, mert minden tervet sikerült 120 százalékosan végrehajtanom, szerencsére idén elkerültek a hosszabb időszakot felölelő betegségek vagy sérülések is, úgyhogy egy kompakt felkészülést tudtunk végrahajtani.