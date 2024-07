A legtöbben Vas vármegyéből, természetesen Szentgotthárdról (gyerekekkel együtt 44) és Szombathelyről (34). Sokan jönnek az alábbi településekről is: Zalaegerszeg (13), Gencsapáti (8), Budapest (7), Nagykanizsa (7), Táplánszentkereszt (6), Nárai (6), de Győrből, Sopronból is neveztek. A legtávolabbi futók Dunakesziről érkeznek. Nevezett 5 és 4 fős család is. Sok a visszatérő futó, akik rendszeresen részt vesznek a Csatafutáson. Az osztrák határon átvezető főfutam 102 fős előnevezése is figyelemre méltó.

Egyre több futó vesz részt Ausztriából, már 16 osztrák előnevezés érkezett. Többnyire a határ közeli régiókból, de 5 futó nevezett Grazból és 1 Bécsből.

Van 1 német és 1 szerb nevező is. A Csatafutás 20 éves történetében idáig 11 országból jöttek futók, szerb még nem volt, így ez a szám 12-re emelkedett.

Figyelembe véve, hogy a helyszínen jóval többen szoktak nevezni, mint ahányan valamilyen okból nem tudnak eljönni (pl. sérülés), 230-240 összlétszámra számítanak a szervezők, akik remélik, július 27-én nem lesz kánikula. Az előrejelzések 30 fok körüli hőmérsékletet jósolnak. Mivel a hosszabb távú felnőtt futamok 18:20/18:25 órakor indulnak, ekkor már nem várható túl nagy meleg.

Most már csak a verseny napján a helyszínen lehet nevezni 14 órától. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, a helyszíni nevezőket is! Versenykiírás: https://my.raceresult.com/276979/info