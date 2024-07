Az isztambuli világkvalifikácós versenyen megszerzett kvótát követően nem sokkal Ligeti Dániel is megkezdte a felkészülést Párizsra. Két hét lengyelországi edzőtáborozás után Budapesten dolgozott, majd Oroszországba, Vlagyikavkaz felé vette az irányt.

– Ugyanúgy készültünk, mint bármelyik világversenyre, azzal a különbséggel, hogy a rendszeres görcsölés miatt ezúttal különös figyelmet kellett fordítanunk a combhajlító-izmom erősítésére – nyilatkozta a Magyar Birkózó Szövetség portáljának Ligeti Dániel. – Összességében elégedett vagyok azzal, ahogy megy a birkózás, a múlt hét végén már kifejezetten éles voltam. Eléggé idegesítő viszont, hogy a zágrábi Eb-t, a belgrádi világbajnokságot és az európai kvalifikációs viadalt követően ismét arcüreggyulladás nehezíti a felkészülésemet, ami miatt antibiotikumot kellett szednem.

Ligeti Dániel készen áll az olimpiára

Fotó: Török Attila / Forrás: NS



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) és az Orosz Birkózószövetség küzdelme Ligeti Dániel súlycsoportjára is hatással volt: a fehérorosz Dzianisz Hramjanku helyett a lengyel Robert Baran, míg az orosz Abdulla Kurbanov helyett az ukrán Jurij Idzinszkij szerepel a játékokon.

– Sajnálom a történteket, ott lenne a helyük az olimpián. Óriási harc zajlott a kvótákért, szerintem az lenne az igazságos, ha az indulna, aki megszerezte – vélekedett a 34 éves klasszis.

Nem lehet azt mondani, hogy könnyű ágra került, a nyolcaddöntőben elért esetleges siker esetén az olimpiai, háromszoros világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok török Taha Akgüllel nézhetne farkasszemet, majd a regnáló vb-aranyérmes iráni Amir Hosszein Zare következne.

– Első ránézésre horrorisztikus az ágam, de nem szabad ezzel foglalkoznom – folytatta Ligeti. – A legjobb természetesen az lenne, ha mindkettejükkel birkózhatnék, ehhez hozni kell az első fordulót, márpedig ott is jöhet nagyon kemény versenyző. A nyolcaddöntőben bármi áron nyernem kell, utána meglátjuk, hogyan tovább. Eddig próbáltam nem eredményhez kötni azt, hogy mit remélek Párizstól, de most már kötelességemnek érzem megfogalmazni a célomat. 2016-ban, Rio de Janeiróban a hetedik helyen zártam, ha ezt túlszárnyalom, elégedett leszek. Ehhez kell a bravúr, ám a legfontosabb, hogy azt a teljesítményt mutassam, amiért kőkeményen megdolgoztunk.

Dani nevelőedzője, Veréb István szerint, fontos lenne, hogy tanítványa minél nagyobb különbséggel győzzön első meccsén, amelyen nem kiemelt ellenfelet kap majd.

– Ha az első összecsapását hozza, utána következik a sportág egyik legjobbja, a török Akgül – latolgatta Ligeti Dániel esélyeit Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. – Amennyiben a nagy esélyesek között számontartott iráni Zaret megveri Akgül és döntőbe jut, akkor Dani még akár előkelő, 3-5. helyért is küzdhet, amire jó esélye lehet, mivel ellenfele az a nem kiemelt birkózó lesz, akivel Akgül legelőször megküzd az olimpián – ez lenne Dani számára az egyik legkedvezőbb forgatókönyv. Persze mindehhez az kell, hogy Dani nagy fölénnyel hozni tudja első összecsapását, mert azzal már gyakorlatilag ott van a 7-8. helyen. Jó formát mutat Dani, bízom a minél jobb eredmény elérésében, az már óriási szó lenne, ha éremért harcolhatna. A komoly sérülések szerencsére elkerülték annak ellenére, hogy Dani már nagyon régóta űzi ezt a sportágat, egészen pontosan 1994 óta, tehát "csak" 30 éve és azért megviseli az ízületeket, izmokat, csontokat. De van benne bőven lelkesedés és ez a lényeg. Ami a kvótaszerzését illeti, napokkal előtte biztosra vettem, hogy kijut az olimpiára és úgy is lett, a rutin és a mögöttem hagyott évek nem hazudnak.