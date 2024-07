Az idei szezonban egyelőre korántsem jellemző az a hatalmas fölény, melynek eredményeként a 26 éves Verstappen 2022-ben és tavaly is nagyon magabiztosan tudta elhódítani pályafutása második és harmadik vb-címét. A holland kiválóság jól kezdte az idényt, öt futamból négyet megnyert, ám azt követően a fejlesztési versenyben közelebb került a Red Bullhoz és a Ferrarihoz a McLaren, ráadásul az előző két hétvégén a Mercedes szintén képes volt újra versenyt nyerni. Verstappennek az utóbbi hónapokban már az időmérőkön is akadtak gondjai, ugyanis hiába szerezte meg a pole pozíciót az idény első hét nagydíján, azóta ötből csak egy alkalommal rajtolhatott az első helyről. Ennek azért is lehet jelentősége, mert a Hungaroringen meglehetősen nehéz előzni.

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtti napon a mogyoródi Hungaroringen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Hamilton Hungaroring-specialistának tekinthető: Mogyoródon nyolcszor nyert már, kilencszer pedig az első rajtkockát is megszerezte. Russell ugyancsak titkos favorit lehet. A Mercedes egyértelműen versenyképesebbé vált az utóbbi hónapokban. Mindenképpen figyelemreméltó a McLaren duója is: a 24 éves brit Norris tavaly második volt a Hungaroringen, idén pedig Miamiban karrierje első sikerét aratta. Csapattársa, a 23 esztendős ausztrál Oscar Piastri is egyre jobb teljesítményt mutat. A formahanyatlással és az autó versenyképességével is bajlódó Ferrarinak vélhetően nem lesz könnyű hétvégéje.

A Magyar Nagydíj időmérő edzése szombaton 16, a 70 körös futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. VN