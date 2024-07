Irány Párizs! - vágott bele a dolgok közepébe Horváth Vilmos, a Szombathelyi Dobó SE elnöke a klub által szervezett sajtóeseményen, amelynek szokatlan időpontjára is rögtön választ kaptunk: az atléták szombat este érkeztek haza és vasárnap este vissza is térnek a tatai edzőtáborba, ahol az utolsó simításokat végzik a sportolók az olimpiai felkészülés során. Horváth Vilmos rövid történeti áttekintést adott a nyári játékokkal és a Dobó SE-vel kapcsolatban. 1984 óta minden egyes olimpián szerepelt szombathelyi dobóatléta. Felidézte többek között a 2000-es ötkarikás játékokat is, amelynek Sydney adott otthont, ahol máig rekordnak számító hat vasi atléta állt dobókörbe, Divós Katalin, Fazekas Róbert, Annus Adrián, Németh Zsolt, Gécsek Tibor kalapácsvetésben, míg Kiss Szilárd súlylökésben állt dobókörbe. 2024-ben négy szombathelyi kalapácsvetőnek szoríthatunk majd Párizsban, hiszen ahogy azt korábban már mi is írtuk, Halász Bence, Gyurátz Réka, Rába Dániel, és Varga Donát is ott lesz a nyári játékokon, ami önmagában óriási siker, hiszen atlétikában egy 20 fős hazai különítmény méretteti meg magát, amelynek egyötödét a Dobó SE adja. A klub fennállásának legnagyobb sikerét Pars Krisztián 2012-es londoni aranyérme jelenti.

Bemutatta a Dobó SE olimpia kvótát szerzett versenyzőit

Fotó: © Cseh Gábor



- Mit is kívánhat egy polgármester? Talán leginkább azt, hogy mindenki boldogan térjen vissza - fogalmazott Dr. Nemény András a sajtótájékoztatón. - Az, hogy kinek mi okoz boldogságot, azt mindenki maga tudja. A város büszke rátok, hiszen eddig is nagyon sokat dolgoztatok, de a leglényegesebb, hogy lássátok, a befektetett munkának van eredménye. Az már önmagában nagy eredmény, hogy ott vagytok az olimpián. Terhet senkire sem tennék, persze vannak reményeink, vágyaink, de egy olimpián bármi megtörténhet - mondta a polgármester, aki két alkalommal is részt vett nyári játékokon, Athénban és Pekingben, így át tudta élni az olimpia hangulatát élőben is. - Szombathely egy igazi sportváros, sokfajta sportot űznek a városlakók, de ha olimpiáról van szó, akkor a Dobó SE az a klub, amely atlétáival mindig hozta a szintet, a teljesítményt, amelytől mindig várhattuk, hogy szombathelyiként valami extrát kapunk az olimpiától. Felemelő volt részt venni tavaly az atlétikai vb-n is, átélni pedig Bence sikerét egy igazi csoda volt. Mi már nagyon sokat kaptunk a Dobó SE-től és sportolóitól, így a város is igyekszik mindent megadni, amit csak tud. Zsolttal időnként egyeztetünk, és ha bármilyen kérés van, akkor azt megpróbáljuk azonnal megoldani. Az idei felkészüléshez a korábbi évekkel ellentétben például nem 10, hanem 15 millió forinttal járultunk hozzá, illetve támogattuk tavaly és idén is a Dobó SE által szervezett nemzetközi silver kategóriájú versenyt is. A jövőben is él a "forródrót" az önkormányzat és a klub között, azaz, ha valami helyzet van, akkor beszélünk és a város támogatni fogja az egyesületet. Szerintem versenyzőként igazi csoda lehet kint lenni az olimpián és ha sikerül elérni céljaitokat, akkor azzal az egész városnak boldogságot okoztok.

A négy versenyző mellett két edző utazik a Dobó SE-ből az olimpiára, ennek ellenére a szombathelyi különítmény nem hat, hanem hét tagú lesz, mivel az olimpiai csapat hivatalos tagja lett a vasi egyesület masszőre, Igaz Bálint is, akit online sikerült bekapcsolni a sajtótájékoztatóba. A szakember felidézte, mely olimpiákon vett részt korábban, illetve természetesen kitért Pars Krisztián londoni aranyérmére, valamint vázolta a dobogó tetejéig vezető rögös utat. Igaz Bálint feladata lesz több más minden mellett az is, hogy fáklyaként járjon a szombathelyi sportolók előtt, hiszen ő lesz az, aki már jóval előbb kiutazik azért Párizsba, hogy feltérképezze a helyszínt és navigátora legyen a dobóknak.