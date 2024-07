Magyarország–Törökország 1-4 (0-1). Gyirmót, 700 néző, női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező-mérkőzés, 6. forduló.

Magyarország: Szőcs – Kovács L. (Öreg, 72.), Turányi, Németh H., Németh D. – Pusztai (Siklér, 72.), Papp L. (Nagy F., 46.), Fenyvesi (Csányi, 77.) – Csiki, Kaján – Pápai (Szabó V., 59.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra.

Gólszerzők: Kaján 66., illetve Seker 14., Keskin 55., Sadikoglu 61., Hancar 79.

Papp Lucának sem sikerült a hálóba találnia. Fotó: MLSZ.hu





A 12. percben Csiki a került ziccerbe, labdája azonban a bal kapufa mellett hagyta el a pályát. A törökök első helyzetüket kihasználták, a 14. percben megszerezték a vezetést (0-1). Míg az első negyedórában a magyarok birtokolták többet a labdát, a gól után a felbátorodott török csapat volt aktívabb a pályán. A 30. percben ismét Csiki pillanatai következtek: a BK Häcken játékosa zavarba hozva a törökök védelmét, de lövését a kapus hárította. A magyar helyzetet egy újabb veszélyes török támadás követte. Az első félidő utolsó tíz perce sok párharccal tarkított mezőnyjátékot hozott. A második játékrészben a törököknek sikerült nyomás alá helyezniük Szőcs kapuját, az 54. percben meg is született az újabb török gól (0-2). A 61. percben ismét Törökország volt eredményes, Sadikoglu a bal alsó sarkot lőtte ki (0-3). A 66. percben Kaján a török kapust kicselezve vette be a vendégek hálóját (1-3). A 79. percben, egy szabadrúgást követően negyedik gólját is megszerezte a vendégcsapat (1-4).



A magyarok ezzel csoportjuk harmadik helyén zártak. Mivel a B-ligában szerepel a magyar csapat, a négyeséből nem tud közvetlenül kijutni a kontinensviadalra. A négy csoportgyőztes és a két legjobb második keresztbe játszik ugyanezen liga két rosszabb másodikjával és négy harmadikjával. A továbbjutókra tehát még egy párharc vár, már az Eb-részvételért. A rájátszás sorsolására pénteken 13 órakor kerül sor Nyonban.

– Nagyon csalódott vagyok, mert az a mentalitás és hozzáállás, amit eddig képviseltünk, most abszolút nem jelent meg – mondta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. – Védekezésben nagyon messze voltunk egymástól, rendkívül nagyok voltak a távolságok, és szinte minden második labdát a törökök szedtek össze, így viszont egy ilyen agresszív török csapat ellen nehéz gólt szerezni. Sokkal szervezettebben kell védekeznünk, de támadásban sem voltunk jók, a kipattanókra rendre ők értek oda hamarabb.