A eseményt felvezető sajtótájékoztatón Farkas Csaba, az Őrvidék Kulturális és Sport Egyesület vezetője, Horváth Soma alpolgármester, Őze-Guth Szilvia szervező, Őze Balázs szakmai vezető, és Teddy Wang kínai sportmenedzser tájékoztatta a megjelenteket. Továbbá ott volt a sajtótájékoztatón Bősze György, a Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete Közhasznú Szervezet elnöke – a gála jegybevételének egy részét ugyanis e közhasznú szervezet kapja meg támogatásként.

Elhangzott, hogy nyolc ország (Magyarország, Kína, Franciaország, Marokkó, Horvátország, Afganisztán, Törökország) harcosai lépnek ketrecbe – köztük neves, Európa szűk élmezőnyébe tartozó sportolók. De komoly minőséget képvisel majd a kínai „delegáció” is. A 18 fős magyar csapat túl van már egy répcelaki edzőtáboron, és a gála előtt ismét edzőtáborba vonul, szintén Répcelakon. Két szombathelyi sportolóért is lehet majd szorítani: Polgár Dávid és a korábbi kiváló HVSE-birkózó, ifj. Veréb István is „csatasorba áll”. Egyébként K1, MMA és pusztakezes boksz kategóriában írták ki a küzdelmeket. További nemzetközi szintű show-elemek színesítik a gálát – és lesznek sztárfellépők is.