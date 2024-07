Olimpia 2024: hétfőn javíthat két válogatottunk. Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese rendkívül nehéz helyzetbe került – a negyeddöntőbe a csoportok első négy helyezettje jut –, ezért hétfőn létfontosságú lenne a győzelem az Argentína ellen 21 órakor kezdődő találkozón. Az argentinok 36-31-re kaptak ki az első körben Norvégiától.

Olimpia: Chema Rodríguezéknek győzniük kell Argentína ellen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Olimpia 2024: hétfőn javíthat két válogatottunk

A női vízilabdázók számára hétfőn 20.05-től Kanada következik. A nyári időszakban a két csapat közösen készült az ötkarikás játékokra, mindkét edzőmeccsüket a mieink nyerték. A kanadaiak a csoportkör első fordulójában szabadnaposak voltak.

Az úszók áprilisi országos bajnokságán robbant be a 15 éves Jackl Vivien, aki az időeredmények alapján bekerülhet hétfőn az olimpiai döntőbe 400 méter vegyesen, ami hatalmas eredmény lenne a magyar küldöttség legfiatalabb tagjától. Rajta kívül délelőtt Sárkány Zalán lesz érdekelt férfi 800 méter gyorson. A délutáni programban – a vasárnapi eredmények függvényében – ott lehet Jászó Ádám és Kós Hubert férfi 100 m háton, illetve Ábrahám Minna és Pádár Nikolett női 200 m gyorson.

A vívóknál érmes reményekkel várhatja a női kardozók küzdelmeit Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca, de pástra lép a férfi tőrözők között Dósa Dániel is. A Tokióban negyedik helyezett Márton Annának már a 32 közé jutásért is vívnia kell a venezuelai Katherine Paredes Torresszel. Pusztai az olasz Michela Battistonnal kezd a 32 között, és sikeres asszókkal a két magyar egymással vívna a nyolcba kerülésért. Szűcs Lucának az olasz Martina Crisciót kellene legyőznie ahhoz, hogy ott legyen a legjobb 16 között. Dósa az egyiptomi Abdelrahman Tolbával vív a 32 között, utána pedig – a papírforma érvényesülése esetén – a tavaly vb-ezüstérmes amerikai Nick Itkin lehet az ellenfele.

A férfi ökölvívók 63,5 kg-s súlycsoportjában Kovács Richárd az ausztrál Harry Garside ellen kezdi meg szereplését a nyolcaddöntőben.

Lovastusában Kaizinger Balázsra hétfőn a díjugratás vár. SD