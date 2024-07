Az idei nyári olimpiának otthont adó francia főváros második éve áll a lajstrom élén, mögötte a második a 2028-as ötkarikás játékokat rendező Los Angeles, harmadik pedig New York. A rangsor a sport és a város viszonyának a közösségi média véleményét is figyelembe vevő elemzésén alapul, a nemzetközi sportszövetségek vezetőinek és a nagy nemzetközi sportmédiumoknak a véleményével kombinálva. A portál hozzáfűzte, hogy értékelési szempontnak számít az adott metropolisz olimpiához való kapcsolódása is. Ennek fényében érdekes, hogy a dobogósok közül először szorult ki London, a 2012-es olimpiának otthont adó brit főváros, míg nála is hátrébb került Tokió, a 2021-es ötkarikás játékok házigazdája, amely a 2022-es első helyről a 13. pozícióba csúszott vissza. Mi több: a rangsorban jelenleg már csak a 61. egy harmadik olimpiarendező, Rio de Janeiro, amely a 2016-os játékokat bonyolította le.

Az élcsoport: 1. Párizs, 2. Los Angeles, 3. New York, 4. London, 5. Madrid, 6. Lausanne, 7. Manchester, 8. Barcelona.