A közelgő ötkarikás játékokon ezúttal is egy rendkívül sokoldalú magyar csapat léphet majd pályára, hiszen dobó, ugró, sprint, gátfutó, gyalogló, hosszútávfutó és többpróbázó versenyszámban egyaránt képviseltetve leszünk Párizsban. A most Párizsba készülők közül Oláh Barbara, Krizsán Xénia és Venyercsán Bence Rióban és Tokióban is ott volt az indulók között, míg Madarász Viktória és Helebrandt Máté karrierje negyedik olimpiáján szerepelhet. Második ötkarikás versenyére készülhet Kozák Luca, Halász Bence, Gyurátz Réka, Récsei Rita és Wagner-Gyürkés Viktória.

„Első bálozókat” is köszönthetünk, Bánhidi-Farkas Petra, Kerekes Gréta, Klekner Hanga, Molnár Attila, Nemes Rita, Rába Dániel, Takács Boglárka, Spiller Tiziana, Tóth Norbert és Varga Donát személyében. A csapat fele tehát első alkalommal vált olimpikonná.

Varga Donát

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport



Az idei olimpián induló atléták átlagéletkora 28 év – ez megegyezik a tokióival. Kiemelendő azonban, hogy rutinos, többszörös olimpikon versenyzőink mellett a közelmúlt utánpótlás világversenyein eredményesen szereplő fiataljaink is sikeresen beverekedték magukat a párizsi csapatba, ezzel is jelezvén, a generációváltás elkezdődött.

Az U18-as korosztály számára július második felében Besztercebányán rendeznek Európa-bajnokságot, ahová komoly éremesélyekkel utazhatunk. A korosztály európai ranglistáján több versenyszám élmezőnyében is találunk magyar atlétát. Az U20-as fiatalok augusztus végén egészen Limáig utaznak, ahol a korosztály világbajnokságán lépnek pályára.