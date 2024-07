Az év legkiemeltebb hazai atlétikai versenyének, a 129. Atlétikai Magyar Bajnokságnak a Lantos Mihály Sportközpont adott otthont. A Silver-besorolású viadal különösen azoknak az atlétáknak volt fontos állomás, akik közel vannak az olimpiai induláshoz. Kozák Luca mellett Halász Bence is kihagyta a bajnokságot, egyaránt a minél tökéletesebb olimpiai felkészülés érdekében.

Ahogy az várható volt, kalapácsvetésben idén is taroltak a Szombathelyi Dobó SE versenyzői. A nőknél Gyurátz Réka 2016 óta nem talál legyőzőre itthon. Mögötte klubtársai, Németh Zsanett és a még mindig mindössze 19 esztendős Viszkeleti Villő végzett. A férfiaknál Rába Dániel kalapácsa szállt a legmesszebbre, megelőzve Czeller Gábort és Varga Donátot. Az újdonsült aranyérmes első felnőtt bajnoki címét szerezte meg. Rába egyébként az ob-t megelőzően - Gyurátz Rékával és Varga Donáttal ellentétben - nem szerepelt az olimpiai kvalifikációs ranglistán, így óriási szüksége volt a pontokra.

Rába Dániel fontos győzelmet aratott

Fotó: ZSIGMOND LÁSZLÓ/MASZ



- Nagyon jó hírekkel tudok szolgálni, hiszen a híresen jól számoló mesterem számításai szerint 32. vagyok ezen a bizonyos ponttáblázaton, ami azt jelenti, hogy ott lehetek az olimpián, mivel pont 32-en jutnak ki erről a listáról - nyilatkozta Rába Dániel. - Ezzel a 73,99-cel és az aranyéremmel éppen annyi pontot tudtam szerezni, hogy megcsíptem a 32. pozíciót. Múlt hétfőn még a 37. voltam, egy hét alatt sikerült előreugranom öt nagyon fontos pozíciót. Vasárnap lezárult az olimpiai kvalifikációs időszak, azt megelőzően még megnéztük éjjel az amerikaiakat, hogy ők mit dobálnak, de szerencsére nem tudtak szintet dobni azok, akiknek erre még szükségük lett volna. Ez a 32. hely szerdán válik véglegessé, tehát örömöm még nem 100, csak 99,8 százalékos. Mindent bele akartam adni ebbe az ob-ba, nagyon szeretnék ott lenni az olimpián. 2021-ben szinte csak centikkel maradtam le az ötkariás játékokon való részvételről, ezt nem akartam újra átélni, így aztán volt bennem némi izgalom, nem voltak nyugodt éjszakáim az elmúlt héten. Azt nem mondom, hogy mindent bele tudtam adni az ob-ba, mert azért az izgalom miatt a koncentrációm nem volt az igazi. Így aztán nem is éreztem úgy a szert, mint mondjuk edzésen, ahol könnyedén dobok már olyan métereket, ami tavaly elképzelhetetlen volt. Ez most nagyon nagy löketet adott, érzem, hogy ennél még több is van bennem és ezt szeretném kihozni magamból a soron következő Gyulai Memorialon, valamint az olimpián.