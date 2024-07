Csopotbeosztás, A csoport: Saloonzoo (Szentgotthárd), Gotham City (Szentgotthárd), FC Baník Orlová (cseh), Domino Kijev (Szentgotthárd). B csoport: Zalacséb, Margaréta FC (Zalaegerszeg), Szeszpanyol (Zalalövő), Vörös Kerámia (Magyarszombatfa). C csoport: Czupi Csárda (Zalabaksa), Batha Porta (Szalafő), Atlantisz Sé SE, Lila Suhancok (Zalaegerszeg). D csoport: Őriszentpéter, Pannónia Tetőcentrum (Zalaegerszeg), Team Belucci (Lenti), NK Hodos (szlovén). E csoport: Looney Tunes (Szentgotthárd), Blazsi Koccintó (Farkasfa), Faláb FC (Budapest), Metodika (Budapest). F csoport: Hefele FC (Őriszentpéter), Csörötnek, Zöldfa Pizza-Cosa Nostra (Szentgotthárd), Sporting Libacomb-Terasz Kitchen (Szentgotthárd). G csoport: Viszáki Főzet, Budapest Young Boys, La Palla D’Oro (Bajánsenye), Frutura (Magyarlak). H csoport: Autó Egyed Bt. (Vasalja), Dísznövénykertészet Csöde, Fapuma (Zalalövő), Zalaszentiván.

A piros mezes Czupi Csárda 1-0-ra nyert a döntőben a Pannónia Tetócentrum ellen. Zöldben a volt Haladás-futballista, Dezamits Dominik. Fotó: Szendi Péter



Szuper nyári meleg és jól előkészített négy pálya várta a 32 csapatot az idei 31. Rotto Kupa első hétvégéjén, amely zalai fölénnyel zárult. A hőség ellenére nagy iramú izgalmas mérkőzéseket láthattak a nézők. A meleg és hőség is rányomta a bélyegét a mérkőzésekre, néhány esetben már nem épp sportszerű jelenetek játszódtak le. ami már kezdte túllépni a sportszerűség határait, de aztán mindenki belátta, hogy ez sport és a fociról szól. A tavalyi győztes szentgotthárdi Looney Tunes már a csoportmérkőzések utána búcsúzott. A döntő 1-0-ás Czupi Csárda sikert hozott, az idén első alkalommal nevezett Pannónia Tetőcentrum ellen. A támogatóknak köszönhetően az idén is nívós díjakat kaptak a csapatok. a külön is kiemelendő, a tornán nem történt komolyabb sérülés. A hétvégén folytatódik a rendezvény, szombaton 16-16 öregfiú és Old Boys csapat lép pályára..