Július 6-7-én a 32 csapatot felvonultató nyílt mezőny küzdelmeivel kezdődött el a 31. Rotto Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótorna - az első hétvége a zalabaksai Czupi Csárda győzelmével végződött. Majd a mögöttünk hagyott szombaton az öregfiúk és az old boys korosztály csapott össze. Ismét négy pálya várta a csapatokat, ismét 2x12 perces meccseket vívtak a felek.

Az öregfiúknál 15 csapat meccselt - egy gárda az utolsó pillanatban visszalépett. Míg az old boys 16 csapattal rajtolt. Zalai és ajkai diadal született - de mindkét korosztályban összejött egy-egy vasi ezüstérem.

31. Rotto Kupa, végeredmény, öregfiúk (35+): 1. Horváthok (Zalacséb/címvédő), 2. Sibaris Sárvár (Lepár Attila., Bodor Tibor, Koronczai Roland, Horváth István, Vajda László, Pupp Richárd, Manganelli Attila, Osvald Márió, Szabó Levente, Subicz Gábor), 3. Ildikó Méterárú ( Zalaegerszeg) és Windoor FC (Zalaegerszeg)

Különdíjasok, gólkirály: Kócza Bálint (Horváthok). Legjobb kapus: Lepár Attia (Sibaris). Legjobb játékos: Luki András (Ildikó Méterárú). Legharcosabb csapat (In-Kal díj): Krisztilány Rondaló (Szentgotthárd).

A döntőben 2-0-ra nyert a Horváthok gárdája.

31. Rotto Kupa, végeredmény, old boys (44+): 1. Ajkai Bányász, 2. Örökifjak Szombathely (Neizer Péter, Jáger László, Tóth György, Szakmári Gyula, Steiner Zsolt, Héra Zsolt, Balassa Péter, Karda Zoltán, Rónafalvi Róbert, Takács Jácint), 3. Széchenyi Old Boys (Győr/címvédő) és Sörös B-renz (Fót).

Különdíjasok, gólkirály: Piri Ottó (Ajkai Bányász). Legjobb kapus: Neizer Péter (Örökifjak). Legjobb játékos: Csuka Gergely (Sörös B-renz). Legharcosabb csapat (In-Kal díj): Oil Sóskút.

A döntő a rendes játékidőben 0-0-val zárult, büntetőkkel győzött 2-1-re az Ajkai Bányász.

-Elégedett vagyok a záró nap eseményeivel, és ami a legfontosabb, a visszajelzések alapján a játékosok, a csapatvezetők és a szurkolók is elégedetten távoztak Szalafőről - összegzett Törő Miklós főszervező. - A nagy meleg ellenére a csapatok kitettek magukért, hajtós, színvonalas, de sportszerű meccseket láthattunk . Több új, először nevező csapatot is köszönthettünk, így érkeztek futballisták például Bécsből, vagy éppen Somogyból - lassan az egész országba eljut a Rotto Kupa híre! Köszönöm az önkormányzat támogatását, nagy munkát végzett továbbá a már összeszokott rendezői, szervezői csapatunk, és külön köszönöm Andrejek Szabolcs nagy-nagy segítségét. A csapatvezetők, a játékosok már most kérik, hogy jövőre is rendezzük meg a Rotto Kupát - ígérem, azon leszünk, hogy folytatódjon az Őrség egyik legnagyobb futballfesztiválja!