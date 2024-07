Futsal: rutinos brazil légióst igazolt a HVSE - Alakul a címvédő gárda játékoskerete

A bajnoki és kupacímvédő Haladás keretéből két brazil játékos – Luiggi és Henrique –, két alapember távozott, mindketten külföldön folytatják. Honfitársuk, Arnon Cassemiro viszont egy rövid, féléves spanyol kitérő után visszatért a zöld-fehér klubhoz. Sőt, a bajnokcsapat hivatalos honlapján jelenette be, hogy leigazolta a 29 éves, 179 centis Diogo Schlempert – a felek egy szezonra szóló szerződést közöttek. Schlemper eddig kizárólag hazájában, Brazíliában futsalozott, 2020 óta az I. osztályban szereplő Blumenau Futsal gárdáját erősítette, melyben 112 hivatalos mérkőzésen 33 gólt szerzett.

– Vezetőedzőnk, Felipe Conde kapcsolatrendszerére építve kerestünk játékost a brazil élvonalban Henrique Diniz pótlására. Mindenképpen egy tapasztalt futsalost szerettünk volna igazolni, akit Diogo személyében meg is találtunk. Rendkívül jó referenciákkal rendelkezik, és információink alapján emberileg is illik a csapatunkba. Nagy segítségünkre lehet. A kreativitásának köszönhetően gólokat, gólpasszokat várunk tőle, de a védelem megbontására is képes. Fontos, hogy állítólag nagyon akaratos, nem csak várja a sikert, hanem képes is tenni érte – mutatta be a klub honlapján az új szerzeményt Pálmay Tamás szakágvezető.

A Haladás VSE keretének alakulása, távozott: Szalmás Zoltán, Luggi Longo, Henrique Diniz, Fehér Dániel, Kiss Patrik. Érkezett: Arnon Cassemiro, Diogo Schlemper.

