Szoboszlai Dominik a legértékesebb

Forbes a listával azt kívánja megmutatni, hogy a 2021 szeptembere óta "nemzetközi eredményeket elért, aktív magyar sportolók közül ki az, aki a leginkább tud olyan énmárkát építeni, amivel plusz bevételeket képes magának generálni - illetve azt, hogy ki az, akiben erre nagy a potenciál". A gazdasági lap viszont kiemelte, azt nem mutatja meg a névsor, hogy kik keresnek a legjobban. Az idei listán komoly túlsúlyban vannak a labdarúgók, a 25 legértékesebb sportoló közül tíz futballista, ami nem véletlen. A cikk kiemelte, "megkérdőjelezhetetlen tény", hogy a labdarúgás továbbra is a legnagyobb tömeget megmozgatni képes sportág, ezen felül pedig a magyar válogatott nagyot lépett előre az elmúlt években: egymás után három Európa-bajnokságra is kijutott, a vizsgált időszakban pedig produkált egy 14 meccses veretlenségi szériát és Angliában győzte le tétmeccsen 4-0-ra az angolokat, "egyenes ágon jutott ki a mostani Eb-re - és közben rég látott egységbe forrt a csapat, a szakmai stáb és a szurkolótábor". A Forbes szerint a nemzeti csapat folyamatosan termelte ki magából a "jó sztorikat" és közben "megjelent a színen egy szupersztár karakter is, a Liverpoolba szerződő csapatkapitány, Szoboszlai Dominik". A mostani listavezető három éve Hosszú Katinkával holtversenyben állt az élen.

Haladás Viktória: fejlődtek a fiatalok

A tavaszi idényt a hatodik helyről kezdte a Haladás Viktória női NB I.-es labdarúgócsapata és Markó Edina együttese a bajnokságot ugyanebben a pozícióban, hatodikként zárta. A zöld-fehérek 7 győzelemmel, 5 döntetlennel, 10 vereséggel, 34-49-es gólkülönbséggel és 26 ponttal végeztek a 2023/24-es idényben. Pedig nem volt egyszerű dolguk a vasiaknak: sérülések mellett a Szombathelyi Haladásnál lévő komoly anyagi gondok a lányokat is érintették. Ráadásul mivel a női futballisták nagyságrendekkel kevesebbet keresnek a férfi labdarúgóknál – emiatt megtakarításuk is kevesebb van – a lányoknak talán még nehezebb volt megélni ezt az - azóta is tartó – időszakot.