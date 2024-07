– Lehet, azt gondolták, hogy kis fiatal pályakezdő vagyok és lehet alábecsültek, de az első menetben szerintem sikerült meglepnem, és megmutatnom neki, hogy nem is vagyok annyira kislány. Ez a meglepetés pedig akkora hatással volt rá, hogy utána már elvesztette a fonalat – mondta az M4 Sportnak Hámori, majd hozzátette, nem ismerte ezt az ír versenyzőt, de amint megérkezett Párizsba, átjárta az „olimpiai falu szelleme”, amit szerencsére a ringbe is be tudott vinni magával.

A láthatóan jó formában, jó erőben lévő, roppant motiváltnak tűnő kőszegi öklöző a 16 között a 22 esztendős, negyedik helyen kiemelt ausztrál Marissa Williamsonnal találkozik csütörtök délután – nagy csatára, kemény meccsre van kilátás.

Hámori Luca sikeréről Ágh Péter, országgyűlési képviselő is megosztott egy bejegyzést közösségi oldalán - Büszke lehet Kőszeg és mindannyian: Hámori Luca továbbjutott! Hajrá, így tovább! - írta