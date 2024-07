rábban egy évet eltöltött a Szuperligában – kevésen múlt, hogy a kis falu caapata ismét a legmagasabb osztályban szerepeljen. A hazai meccseiket a szombathelyi vAOSZ-csarnokban játszó, Polgár Károly játékos-edző vezette nagymizdóiak ősszel többször is tabella élén álltak, az őszi záráskor másodikként fordultak. A hajrában, a 19. fordulót követően ismét átvették a vezetést, ám nem sikerült megtartaniuk előnyüket: 14 győzelemmel, 1 döntetlennel, 7 vereséggel, 29 ponttal a 21 pontos Balogunyom és a 29 pontos Oroszlány mögött a dobogó harmadik fokán zártak.

Az NB I.-es tekebajnokság Nyugati-csoportjának bronzérmese, a TOPIDO Nagymizdó együttese Fotó: Unger Tamás

– A bajnokság előtt a dobogós valamelyik fokát tűztük ki célul –mondta Tompa István, a nagymizdó klub játékosa, szakosztályvezetője. – Ősszel jól szerepeltünk, nem véletlenül vezettük többször is a tabellát. Januárban példátlan sérüléshullám sújtott bennünk, Rejtli László és Simon László hosszú időre kidőlt és ugyan mindketten visszatértek, ám utána – szintén sérülés miatt – hol tudtak játszani, hol nem. Mivel rajtuk kívül is voltak sérültjeink, ezek tükrében kimondottan jó eredmény a bronzérem, az, hogy végig harcban voltunk a dobogóért – és sikerült is befutnunk a harmadik helyre. Persze ha semmi nem jön közbe és teljes létszámmal játsszuk le a tavaszt is, nagy esélyünk lett volna a feljutásra is. Tavasszal nagy fegyverténynek tartom az ajkai 6:2-es győzelmünket. A sérülések miatt egyénileg senkit sem tudok kiemelni, ebben a szezonban nem volt olyan játékosunk, aki végig húzóember lett volna – csapatként hoztuk a meccseket. Augusztus elején kezdjük a felkészülést, heti két edzésünk lesz. Pápára és Sárvárra utazunk tornára és részt veszünk a Savaria Kupán is. Simon László sérülése miatt abbahagyta a tekét, érkezett Kóczán Róbert, az NB III.-as bajnokságot nyert Pákától. Amennyiben nem lesz több távozónk, akkor gyakorlatilag már most végleges a keretünk a bajnokságra.