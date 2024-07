Az előttünk álló, 2024/25-ös NB I-es szezonban Bo Rudgaard Olsen személyében elismert dán szakember irányítja a Szombathelyi KKA felnőtt együttesét. Az 59 éves, EHF mesteredző diplomával rendelkező edző már több klubnál és számos országban bizonyította kiemelkedő munkáját. Az elmúlt években a korábbi magyar szövetségi kapitány, Kim Rasmussen segítőjeként a Bajnokok Ligájában szereplő Rapid Bukarest, valamint Dél-koreai válogatottnál is dolgozott. Korábban a legkiválóbb dán klubok, a Viborg, az Odense, illetve az Aarhus United másodedzőjeként is ténykedett, a 2011/12-es idényben az Odense vezetőedzője is volt. A dán szövetségnél töltött évei alatt jelentős hatással volt a sportág fejlődésére Dániában: a tehetségkutatásban és a fiatalok fejlesztésében vállalt fontos szerepet és dolgozott a dán utánpótlás-válogatottaknál is, így a vasiak bíznak bent, hogy a szombathelyi utánpótlás is jó kezekbe fog kerülni.

Pődör Zoltán ügyvezető igazgató az új, dán veztetőedzővel Fotó: SZKKA

- Üdvözöllek Szombathely és szeretettel üdvözlöm a csapat szurkolóit. Alig várom ezt az új kihívást és hogy elkezdjük a közös munkát - üzente a klub honlapján az aláírást követően az SZKKA új vezetőedzője.

A korábbi vezetőedző, Vida Gergő és a klub útjai viszont így elváltak egymástól.