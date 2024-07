A Csatlós Csenge, Balogh Petra, Pődör Rebeka, Karin Bujnochova, Szmolek Apollónia, Gönczöl Vivien, Varga Nikolett összeállítású csapat folytatta szünet után a mérkőzést. Másfél perc elteltével már magához is hívta csapatát Olsen mester, mert nagyon gyorsan további két találattal immár ötgólosra növelte előnyét az osztrák rekordbajnok Hypo (13-18). Hiába faragta gyors ütemben háromra hátrányát az SZKKA, a vendégek hamar visszaállították az ötgólos differenciát. A 37. percben előbb Pődör Rebeka, majd az ismétlő Balogh lövése is a kapufán csattant, nem volt szerencséje sem a hazai gárdának, miközben a 3-4 gólos különbség állandósulni látszott. Aztán a második félidő derekán a szombathelyi támadások szemmel láthatóan tempósabbá, pontosabbá váltak és hátul is kezdték elkapni a fonalat a lányok, aminek következtében Kulcsár szép lövésével sokadjára egyenlítettek a vasiak (22-22). Petra Marinovic remekül szállt be a meccsbe, több ziccert is hárított, az 55. percben viszont a sokadik osztrák büntetővel szemben tehetetlen volt (26-27). A hajrában teljesen fej-fej mellett haladtak a felek. Az 58. percben egy gyors akció végén Natsumi révén vette át először a vezetést az SZKKA (29-28). Fél perccel a vége előtt Szmolek góljával úgy tűnt, meg is van a meccs a Szombathelynek, a utolsó másodpercben azonban egalizált a Hypo, így igazságos döntetlennel zárult az SZKKA első felkészülési mérkőzése.